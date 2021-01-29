Galip Öztürk'e haddini bildirdi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kendi adına Galatasaray'a bağış yaptığını söyleyen Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e cevap verdi.





Altaylı, "Ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum. Hem de beyaz para ile. Helal para ile..." ifadelerini kullandı.





Galatasaray Disiplin Kurulu tarafından kulüpten ihraç edildiğini söyleyen Fatih Altaylı, "Galatasaray’ın ırkçılıktan sabıkalı Disiplin Kurulu’na beni kulüpten ihraç ettikleri için teşekkür ederim. Bu rezil yönetim dönemde kulüp üyesi görünmemek ve utancı paylaşmamak benim için bir şereftir." dedi.





CİNAYETTEN MAHKÛM OLDUĞU İÇİN YURT DIŞINA KAÇTI





Geçen günlerde kendi adına Galatasaray'a 500 bin lira bağış yaptığını açıklayan Galip Öztürk'e cevap veren Altaylı, "Cinayetten mahkum olduğu için yurt dışında kaçak olarak yaşayan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, mafyamatik taraftar grubunun ve başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz isimli şahsın çağrısı üzerine Galatasaray Spor Kulübüne 500 bin TL bağış yapacağını söyledi." ifadelerini kullandı.





Habertürk yazarı Fatih Altaylı (solda), Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ü yerden yere vurdu.





"KANUN KAÇAĞI BENİM ADIMA DA 500 BİN TL BAĞIŞ YAPACAKMIŞ"





Altaylı bugün yayımlanan makalesinde şunları dile getirdi: "Mustafa Cengiz ve saz arkadaşı utanmazların Galatasaray’ı getirdiği ucuzluk bu. Bunun üzerine kanun kaçağı Galip Öztürk haddini fersah fersah aşarak benim adıma da 500 bin TL bağış yapacağını açıkladı. Galip Öztürk bu hadsiz davranışının hesabını yargı önünde verecektir." ifadelerini kullandı.





22 yıl önce işlenen bir cinayete dair yargılandığı davada "cinayetin azmettiricisi" iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e 2016 yılında önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.





Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 11 Ekim 2018'de Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi.





Öztürk’ün karardan önce Gürcistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

