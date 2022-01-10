Samanyolu Haber /Gündem / Gallup: Ekonomik kriz, Türkleri en karamsar millet yaptı /10 Ocak 2022 13:34

Gallup: Ekonomik kriz, Türkleri en karamsar millet yaptı

Global araştırma şirketi Gallup, 2022’ye dair ülkelerin umutlarını ortaya koyan araştırmasında kötümserler liginin zirvesinde Türkiye’nin yer aldığını açıkladı. Türkiye’yi Bulgaristan, Afganistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti takip etti.

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Ekonomide yaşanan kriz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın en karamsar milleti haline getirdi. Global araştırma şirketi Gallup’un açıkladığı son verilere göre dünyanın en kötümser ülkeleri Türkiye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti oldu.

Araştırma raporunda Türkiye’deki kötümserlik düzeyinin dikkat çekici seviyede arttığı belirtilerek bunun kaynağının ülkede hızla yükselen enflasyon olduğu vurgulandı.

44 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre tüm dünyada umutlarda azalma var. 2022’nin 2021’den daha iyi bir yıl olacağına inanların oranı dünyada yüzde 38’e gerilemiş durumda. Dünyanın en iyimser 5 ülkesi ise Endonezya, Arnavutluk, Azerbaycan, Nijerya ile aynı skora sahip Meksika ve Vietnam.

KARAMSARLIK GENÇ NÜFUSA RAĞMEN ARTTI
Araştırma raporunda gelişmekte olan ülkelerin çok daha umutlu ve mutlu olduğuna vurgu yapılırken, bir ulusun iyimserliğinin vatandaşlarının kendini iyi hissetmesi durumunun yanı sıra ülkenin genç bir nüfusa sahip olması ve büyüme potansiyeli bulunmasına da bağlı olduğu belirtildi. Türkiye, genç nüfusuna rağmen yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kötümserlikte en dip seviyeye ulaşması ile dikkat çekti.

Araştırmaya göre dünyadaki en iyimser ülkeler ve aldıkları puanlar şöyle:

Endonezya 72

Arnavutluk 65

Azerbaycan 53

Nijerya 51

Meksika 47

Vietnam 47

Dünyadaki en karamsar ülkeler ise şöyle sıralandı:

Çekya -25

Polonya -30

Afganistan -32

Bulgaristan -34

Türkiye -34
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