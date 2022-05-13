Gallup: ‘‘Türkiye'de yaşayanların 'Yaşam Kalitesi' düştü’’





Gallup araştırmacılarından Jay Loschky ve Rj Reinhart anketle ilgili yazdıkları değerlendirme yazısında, Türkiye’de enflasyonun Nisan ayında yüzde 70’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve gıda fiyatlarındaki artışın zaten ekonomik baskı hisseden yetişkinlerin yükünü daha da arttırdığı yorumunu yaptı.





Gallup anketi katılımcıların mevcut ve gelecekteki yaşamlarını Cantril Merdiveni ölçeğini temel alarak 0’dan 10’a kadar derecelendirdiklerinde ‘‘mutlu’’, ‘‘zorluk çeken’’ ya da ‘‘acı çeken’’ şeklinde sınıflandırıyor. Mevcut ve gelecek beş yıldaki hayatlarını 4 ve altında puanla değerlendirenler ‘‘acı çekenler’’ sınıfına giriyor.





Ankete göre geçen yılın Aralık ayında yetişkin Türkler’in yüzde 56’sı hane içi gelirleriyle geçinmenin ‘‘zor’’ ya da ‘‘çok zor’’ olduğunu söyledi. Bu oran COVID-19 pandemisinin zirvesindeki 2020 yılının Aralık ayına göre yüzde 17 fazla ve 2013’ten beri en yüksek seviyede.



