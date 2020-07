Game of Thrones (Taht Oyunları) hayranlarının heyecanla beklediği House of the Dragon için HBO yetkilileri harekete geçti. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre dizi için oyuncu seçmeleri başladı.





Dizinin hikayesi, George R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adlı kitabını temel alıyor. House of the Dragon, Game of Thrones’un yaklaşık 300 yıl öncesini anlatacak. Projenin 2022 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.