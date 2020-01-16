Samanyolu Haber /Gündem / Game of Thrones sevenlere müjde: House of Dragon geliyor /16 Ocak 2020 21:21

Game of Thrones sevenlere müjde: House of Dragon geliyor

Fenomen dizi Game of Thrones'taki hikayenin 300 yıl öncesini anlatacak House of Dragon dizisinin yayın tarihi belli oldu.HBO, orijinal dizinin yaratıcılarından Casey Bloys’a emanet ettiği House of the Dragon‘un 2022 yılında ekranlara geleceğini duyurdu.

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HBO yöneticisi Casey Bloys, dizinin senaryosunun yazıldığını ancak oyuncu kadrosunun belli olmadığını söyledi.Ryan J. Condal‘ın George R.R. Martin ile birlikte hazırladığı House of the Dragons, Game of Thrones'ta anlatılan olayların 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen ailesine odaklanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Game of Thrones’un en beğenilen bölümlerin yönetmeni olan Miguel Sapochnik oturacak.

George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) adlı roman serisinden uyarlanan Game of Thrones'un finali hayal kırıklığı yaratmış, tartışmalara neden olmuştu.
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