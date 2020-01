Game of Thrones sevenlere müjde: House of Dragon geliyor

HBO yöneticisi Casey Bloys, dizinin senaryosunun yazıldığını ancak oyuncu kadrosunun belli olmadığını söyledi.Ryan J. Condal‘ın George R.R. Martin ile birlikte hazırladığı House of the Dragons, Game of Thrones'ta anlatılan olayların 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen ailesine odaklanacak.





Dizinin yönetmen koltuğunda Game of Thrones’un en beğenilen bölümlerin yönetmeni olan Miguel Sapochnik oturacak.





George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) adlı roman serisinden uyarlanan Game of Thrones'un finali hayal kırıklığı yaratmış, tartışmalara neden olmuştu.