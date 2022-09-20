Gana’da maymun çiçeğinden bugüne kadar dört kişi hayatını kaybetti

diken.com.tr'de yer alan habere göre Gana’da, bugüne kadar maymun çiçeği virüsünden dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkenin 38 bölgesinde 535 şüpheli maymun çiçeği vakası var. Gana’da, bugüne kadar maymun çiçeği virüsünden dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkenin 38 bölgesinde 535 şüpheli maymun çiçeği vakası var.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Hekimi Dr. Henry Nagai, ülkenin 38 bölgesinde 535 şüpheli vaka görüldüğünü belirtti.Ülkede bugüne kadar dört kişinin virüsten hayatını kaybettiğini kaydeden Nagai, vaka sayısının 84’e yükseldiğini ifade etti.