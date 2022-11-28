Samanyolu Haber /Spor / Gana Güney Kore'yi 3-2 yendi /28 Kasım 2022 20:46

Gana Güney Kore'yi 3-2 yendi

Gana, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti. Ayrıca Muhammed Kudus bir dünya kupası maçında iki gol atan ilk Ganalı futbolcu oldu.

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2022 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Güney Kore ile Gana arasında yapılan maçı Gana 3-2'lik skorla kazandı. Gana, 24. dakikada Muhammed Salisu ve 34. dakikada Muhammed Kudus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Güney Kore, 58 ve 61. dakikalarda Kyu-Sung Cho'nun attığı gollerle bir anda karşılaşmayı 2-2'ye getirdi. Bu beraberliğin ardından Gana'da bir kez daha Muhammed Kudus oyuna ağırlığını koydu. 22 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada attığı golle Gana'nın sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmasını sağlayan golü kaydetti. Kudus ayrıca bir dünya kupası maçında iki gol atan ilk Ganalı futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Gana, grupta 3 puana yükseldi. Güney Kore 1 puanda kaldı. Gana, gruptaki son maçında Uruguay ile 2 Aralık Cuma günü karşılaşacak. Güney Kore, aynı tarihte Portekiz'in rakibi olacak.
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