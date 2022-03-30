Samanyolu Haber /Dünya / Gana-Nijerya maçındaki arbedede FIFA doktoru öldürüldü /30 Mart 2022 14:14

Gana-Nijerya maçındaki arbedede FIFA doktoru öldürüldü

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde dün oynanan Nijerya-Gana maçında görevli doktor Joseph Kabungo, karşılaşmanın ardından yaşanan arbedede hayatını kaybetti.

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Aralık ayında Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde Afrika Elemeleri’nde Nijerya ve Gana karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten ilk maçın ardından ikinci maç da 1-1 eşitlikle tamamlanırken Gana, deplasman golünün avantajıyla 2022 Dünya Kupası biletini alan taraf oldu.
 
Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Nijerya taraftarları, reklam panolarını ve yedek kulübelerini kırdı. İngiliz basınında yer alan haberlerde taraftarların fileleri yırttığı ve soyunma odasına giden görevlilere saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Polisin biber gazı kullanmasının ardından saha içindeki olayların sona erdiği belirtilirken karşılaşmada görevli FIFA doktoru Joseph Kabungo’nun yaşanan olaylar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Zambiya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Nijerya ve Gana arasında oynanan maçta görevli olan Joseph Kabungo’nun vefatını öğrendik. Kabungo’nun hayatını kaybetmesine neden olan sebebin detaylarına girmek için henüz erken olduğunu düşünüyoruz ve olayın detaylarını öğrenebilmek için FIFA’nın raporunu bekleyeceğiz. Futbola kendini adamış ve çok sevilen bir üyemizdi.” ifadeleri yer aldı.
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