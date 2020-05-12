Gana'da süper bulaştırıcı tam 533 kişiyi hasta etti

Sağlık yetkilileri, cuma günü yapılan açıklamada Tema kentindeki üretim sahasında salgının yayıldığını duyurmuş ancak ayrıntılı bilgi verilmemişti.







Reuters'in haberine göre pazar günü bir açıklama yapan Gana Devlet Başkanı, "533 çalışan Covid-19'u tek bir hastadan kaptı" ifadelerini kullandı ancak virüsün nasıl yayıldığı ve tesisteki önlemler hakkında detay vermedi.





Gana Devlet Başkanı Addo'nun duyurduğu 533 Covid-19 hastası, ülkedeki toplam 4 bin 700 vakanın yaklaşık yüzde 11,3'ünü oluşturuyor.





Batı Afrika ülkesinde halkın açık alanlarda toplanması yasağı mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Okullar ve üniversiteler de bu süre içinde kapalı kalacak.