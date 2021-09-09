Samanyolu Haber /Dünya / Gani özür diledi: Paralarla mı kaçtı, neden savaşmadı? /09 Eylül 2021 11:15

Gani özür diledi: Paralarla mı kaçtı, neden savaşmadı?

Taliban'ın Kabil'in yakınlarına geldiği sırada ülkeyi terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani alelacele yurt dışına çıktığı için özür diledi fakat beraberinde milyonlarca doları aldığı suçlamalarını yalanladı.

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Sosyal medyadan yayınladığı mesajda Gani güvenlik ekibinin telkinleri üzerine ayrıldığını, kalması halinde Kabil sokaklarında 1990'larda olduğu gibi ağır sokak çatışmaları yaşanacağını söyledi.

Gani mesajında "Kabil'den ayrılmak hayatımda verdiğim en zor karardı ama silahları susturarak Kabil'i ve 6 milyon sakinini korumanın tek yolunun bu olduğuna inandım," ifadelerini kullandı.

Gani ayrılışının hemen sonrasında yayınladığı mesajda olduğu gibi eski müttefiklerini kendine ihanet etmekle suçladı.

Eski bir Dünya Bankası çalışanı olan Gani milyonlarca dolar nakitle ayrıldığı iddialarını ise "tamamen ve kategorik olarak yanlış" olarak niteledi.

"Yolsuzluklar on yıllardır ülkemizin kanını emen bir vebadır ve yolsuzluklarla mücadele devlet başkanı olarak çabalarımın merkezinde yer aldı," diyen Gani, hem kendisinin hem de Lübnanlı eşinin kişisel malvarlıkları konusunda son derece titiz olduklarını vurguladı.

Ülkede 40 yıldır süren savaşlarda yapılan fedakarlıkları saygıyla andığını belirten Gani kendi sonunun da halefleri gibi olmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Gani mesajını ülkeye barış ve huzur getiremediği için Afgan halkından özür dileyerek sonlandırdı.
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