Erdoğan’ın, ‘Eniştemden öğrendim’ dediği 15 Temmuz’dan herkes haberdarmış!

Bold Medya'da yer alan haber e göre Bekir Gani, mahkemede kayda alınan ifadesinde 15 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı dahil devletin birçok kurumu tarafından arandığını söylüyor.





Bekir Gani’nin kendisinden gayet emin bir şekilde 20.30-20.40 gibi arandığını söylemesi kafaları karıştırdı; zira 15 Temmuz iddianamesine göre darbe girişiminin ilk işareti Ankara’da 22.05 sıralarında savaş uçaklarının alçak uçuş yapmaya başlamasıyla belirdi. 22.10’da Boğaziçi Köprüsü işgal edildi. 23.10'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım konuştu. 00.37’de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.





Minibüsçüler Odası Başkanı Bekir Gani ise mahkemedeki yukarıda aktarılan ifadesinde 20.30-20.40 civarında Cumhurbaşkanlığı dahil bir çok kurum tarafından arandığını anlatıyor!





Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Bekir Gani’nin 15 Temmuz davasında ‘tanık’ olarak verdiği ifadelerin video kaydı(SEGBİS) sosyal medyada gündem oldu. Bekir Gani, 15 Temmuz akşamı 20.30 civarında Emniyet, Belediye ve Cumhurbaşkanlığı’ndan arandığını ve “Darbe var, ülkemize sahip çıkın!” denildiğini söylüyor. Bekir Gani’ye Emniyet’ten, Belediye’den ve Cumhurbaşkanlığı’ndan kimlerin aradığı soruluyor. Gani, üç soruya da “Hatırlamıyorum!” diyerek cevap veriyor.Ayrıca Erdoğan, ‘darbe girişimini’ 21.30’da ‘eniştesinden’ öğrendiğini bizzat açıkladı. 22.00 gibi dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaştığını ve bilgiyi teyit ettiğini söyledi.