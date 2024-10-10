Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın, ‘Eniştemden öğrendim’ dediği 15 Temmuz’dan herkes haberdarmış! /10 Ekim 2024 00:44

Erdoğan’ın, ‘Eniştemden öğrendim’ dediği 15 Temmuz’dan herkes haberdarmış!

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Bekir Gani’nin 15 Temmuz davasında ‘tanık’ olarak verdiği ifadelerin video kaydı(SEGBİS) sosyal medyada gündem oldu.

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GANİ’NİN İFADESİ GÜNDEM OLDU

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Bekir Gani’nin 15 Temmuz davasında ‘tanık’ olarak verdiği ifadelerin video kaydı(SEGBİS) sosyal medyada gündem oldu. Bekir Gani, 15 Temmuz akşamı 20.30 civarında Emniyet, Belediye ve Cumhurbaşkanlığı’ndan arandığını ve “Darbe var, ülkemize sahip çıkın!” denildiğini söylüyor. Bekir Gani’ye Emniyet’ten, Belediye’den ve Cumhurbaşkanlığı’ndan kimlerin aradığı soruluyor. Gani, üç soruya da “Hatırlamıyorum!” diyerek cevap veriyor.

Bold Medya'da yer alan habere göre Bekir Gani, mahkemede kayda alınan ifadesinde 15 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı dahil devletin birçok kurumu tarafından arandığını söylüyor.

15 TEMMUZ İDDİANAMESİNDE ‘İLK İŞARET 22.05‘ DENİYORDU

Bekir Gani’nin kendisinden gayet emin bir şekilde 20.30-20.40 gibi arandığını söylemesi kafaları karıştırdı; zira 15 Temmuz iddianamesine göre darbe girişiminin ilk işareti Ankara’da 22.05 sıralarında savaş uçaklarının alçak uçuş yapmaya başlamasıyla belirdi. 22.10’da Boğaziçi Köprüsü işgal edildi. 23.10'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım konuştu. 00.37’de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

ERDOĞAN ‘DARBE GİRİŞİMİNİ 21.30’DA ENİŞTEMDEN ÖĞRENDİM‘ DEMİŞTİ

Ayrıca Erdoğan, ‘darbe girişimini’ 21.30’da ‘eniştesinden’ öğrendiğini bizzat açıkladı. 22.00 gibi dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaştığını ve bilgiyi teyit ettiğini söyledi.

Minibüsçüler Odası Başkanı Bekir Gani ise mahkemedeki yukarıda aktarılan ifadesinde 20.30-20.40 civarında Cumhurbaşkanlığı dahil bir çok kurum tarafından arandığını anlatıyor!


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