Ganj nehri mezarlığa dönmüştü: 5 milyona yakın kişi ölmüş!

Küresel Kalkınma Merkezi, pandeminin başlangıcından bu yıl haziran ayına kadar olan verileri analiz eden çalışmasında, 3.4 milyon ila 4.7 milyon insanın virüsten öldüğünü ileri sürdü. Bunun, 1,3 milyar nüfuslu Güney Asya ülkesinin bağımsızlıktan bu yana yaşadığı en kötü insani felaketi olduğu belirtildi.







Euronews'te yer alan habere göre Hindistan'da resmi rakamlara göre, 414 bin kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. İlk sıradaki ABD'de bu rakam 609 bin ve ikinci sıradaki Brezilya'da 542 bin.





Araştırmacılar, "Gerçek ölümlerin yüzbinlerce değil, birkaç milyon olması muhtemel, bu da Hindistan'ın bölünme ve bağımsızlıktan bu yana tartışmasız en kötü insanlık trajedisi anlamına geliyor" dedi.





Birkaç Hint eyaleti son haftalarda rakamları revize ederek binlerce “birikmiş” ölüm olduğunu kaydetti.





Harvard Üniversitesi uzmanını da içeren araştırmacılar, hayatını kaybedenleri istatistiksel güvenle tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, pandemiden ölenlerin sayısının resmi sayımdan daha büyük olduğunu kaydetti.





"Yeni Delhi, yanlış bilgi veriyor"





Fransa'nın Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nden Hint demografisi uzmanı Christophe Guilmoto, ölü sayısının mayıs ayı sonuna kadar 2,2 milyona yaklaştığını söyledi.





Hindistan'ın milyon başına ölüm oranı dünya ortalamasının neredeyse yarısıydı. Guilmoto, "Bu kadar düşük bir rakam, ülke genelinde çoğu Hintli aileyi vuran bir krizin görünen ciddiyeti ile çelişiyor" dedi.





Guilmoto'nun ekibi, yedi kişiden yalnızca bir koronavirüs ölümünün kaydedildiği sonucuna vardı.





ABD merkezli Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü de Covid-19 ölümlerinin 1,25 milyondan fazla olabileceğini tahmin ediyor.





Hindistan sağlık bakanlığı geçen ay The Economist dergisini, aşırı ölümlerin resmi rakamlardan beş ila yedi kat daha fazla olduğunu söyleyen ve bunu "spekülatif" ve "yanlış bilgilendirilmiş" olarak nitelendiren bir haber yayınladığı için eleştirdi.





Dünya Sağlık Örgütü'nün mayıs ayındaki bir raporunda, pandemi sırasında dünya çapında, koronavirüs veya diğer nedenlerden ölenlerin resmi istatistiklerin, belirtildiğinden üç kat daha fazla olduğunu kaydetti.





Hindistan, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.





