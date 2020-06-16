Samanyolu Haber /Gündem / Gar katliamında kızını kaybeden baba hakkında soruşturma: 'AKP'li vekili rahatsız ettin' /16 Haziran 2020 10:35

Gar katliamında kızını kaybeden baba hakkında soruşturma: 'AKP'li vekili rahatsız ettin'

Ankara Garı katliamında yaşamını yitiren Dicle Deli’nin babası Faik Deli hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından 'AKP’li vekili rahatsız edici şekilde konuştuğu' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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AKP Milletvekili Serkan Bayram, 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren Dicle Deli’nin cenazesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik "Terörist cenazesine gitti" sözlerini sarf etmişti. Dicle Deli’nin babası Faik Deli, bu sözler üzerine AKP'li Bayram hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Bakırköy Belediyesi’nde memur olarak çalışan Faik Deli, 9 Temmuz 2019 günü TBMM’ye bazı milletvekillerini ziyarete gitti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, baba Faik Deli’nin Meclis’in ana binası kapısında yanında bulunan dört kişi ile beraber AKP’li vekil Serkan Bayram hakkında “rahatsız edici şekilde konuştuğunu” öne sürerek Deli’nin savunmasının alınmasını istedi.

Söz konusu evrakta “rahatsız edici sözlerin” ne olduğu ise belirtilmedi. Baba Faik Deli’nin avukatı Nesrullah Oğuz ise “Esas rahatsız edici olan Türkiye tarihinde meydana gelen en büyük katliamda yaşamını yitiren gencecik bir insanın cenazesini terörist cenazesi olarak adlandırmaktır” dedi.
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