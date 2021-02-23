Gara'da ilk hedef rehine kurtarmak değildi!

BoldMedya, Gara operasyonu ile ilgili Youtube’da yer alan Taranmış Kanal’da önemli tespitlerde bulunan Deniz İstihbarat Kurmay Binbaşı Engin Büker'in videosunu haberleştirdi.



Büker, “Operasyon kimin başarısızlığı” sorusunu cevaplıyor. Hedef ve Görüntü İstihbaratı Uzmanı Büker, operasyonun 4 amaçla yapıldığının açıklandığına dikkat çekti ve bunlara ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasına dikkat çeken Büker, burada rehinelerin kurtarılmasının ana neden değil tali neden olduğunu vurguluyor. İşte bir istihbaratçının Gara analizi…

Büker, böyle büyük bir hezimetin sorumluları olarak ise 1- Recep Tayyip Erdoğan 2- Hulusi Akar 3- Süleyman Soylu 4- Hakan Fidan ve MİT içindeki sorumlular 5- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i gösterdi

