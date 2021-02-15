Gara'da şehit olan polis esirken KHK ile ihraç edilmiş

Gara bölgesinde hayatını kaybeden 13 kişiden biri olan polis memur Vedat Kaya’nın PKK’nın elindeyken mesleğinden KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.





2015 yılında görev yaptığı İstanbul’dan memleketi Mardin’e giden polis Vedat Kaya, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kontrolü yapan PKK grubu tarafından alıkonulmuştu.





Vedat Kaya’yla ilgili ortaya yeni bir bilgi çıktı. Buna göre polis memur Kaya, kaçırıldıktan iki yıl sonra 26 Nisan 2017’de görevden uzaklaştırıldı. Kaya, 8 Temmuz 2018’deki 701 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de görevinden ihraç edildi.





Vedat Kaya 14 Şubat 2021 tarihinde yıllardır alıkonulduğu mağarada öldürüldü. Malatya’da ailesi tarafından teşhis edilen Kaya, Mardin’de defnedilecek.





Vedat Kaya, KHK’de 7405 numaralı sırada yer alıyor.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’sa esirken ihraç edip terörist ilan ettikleri Kaya'yı siyasi çıkarları için kullanmaktan çekinmedi.



