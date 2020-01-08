Samanyolu Haber /Gündem / Garanti Bankası’ndan KHK’lıya şok yazı /08 Ocak 2020 14:30

Garanti Bankası’ndan KHK’lıya şok yazı

KHK’lıya işverenin zorlamasıyla hesap açan Garanti, “Maaşın yatmasına izin veriyoruz ama EFT dahil başka işlem yapamazsın” diye resmi yazı verdi.

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KHK’lılara yönelik baskılar özel sektör eliyle de sürdürülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, özel bankaların KHK’lılara hesap açmamasıyla ilgili verdiği “Bankalar istediğiyle çalışmakta özgür” kararı KHK’lılar için yeni zorlukların başlamasına neden oldu.


 
Kamudan ihraç edildikten sonra özel sektörde güçlükle iş bulabilen KHK’lılar şimdi de maaşlarını yatırtacak banka hesabı açmakta zorlanıyor.

Garanti Bankası’nın resmi yazısında maaş hesabı açmak isteyen KHK’lıya güçlük çıkartıldıktan sonra işverenin devreye girmesiyle hesap açıldığı görülüyor. Ancak Garanti Bankası, hesap açtıktan sonra gönderdiği yazıda, KHK’lıya maaş hesabının açılması dışında hiçbir bankacılık işlemi yaptırmayacağını belirtti.

Her müşterinin hakkı olan internet bankacılığı, EFT ve Havale göndermek gibi işlemleri yaptırmayacağını belirten Garanti Bankası’nın resmi yazısında, hesabın açılmasına izin verildiği ancak bankanın istediği an hesabı kapatabileceği de belirtiliyor.
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