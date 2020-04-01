Samanyolu Haber /Gündem / 'Garanti ödemesi alan müteahhitler koronavirüs bağışlarını vergiden düşebilecek' /01 Nisan 2020 12:27

'Garanti ödemesi alan müteahhitler koronavirüs bağışlarını vergiden düşebilecek'

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, devletin başlattığı koronavirüs bağış kampanyası hakkında yazdı: “Bütçeden ödeme alan müteahhitler Covid-19 için yapacakları bağışları vergiden düşebilecek”

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurttaşa devlet yardımı yerine bağış kampanyası başlatmasının tartışmaları sürüyor. Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, kampanyayı değerlendirdiği bugünkü yazısında bağış yapan müteahhitlere dikkat çekti. Toker, “Bütçeden ödeme alan müteahhitler Covid-19 için yapacakları bağışları vergiden düşebilecek” ifadelerini kullandı.

Toker’in bugünkü yazısında kullandığı ifadeler şöyle: “Belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının gerisine düşen kampanya, -İçişleri Bakanlığı'nın belediyeleri apar topar durdurma sebebi de tam olarak budur!- yine sermaye şirketlerine yarayacak. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün de anımsattığı gibi 'Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, beyannamede bildirilen vergi matrahından indirilebilecek.' Yani? Yanisi, köprü, otoyol, tünel, havalimanı, şehir hastanelerini yapıp işleten müteahhitler, bütçeden 18.9 milyar TL garanti, kira ödemeleri alacağı gibi, Covid-19 için yapacakları bağışları vergiden düşebilecek.”
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