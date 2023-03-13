Garanti tutarı maliyetini geçti

Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan ve Kasım 2012’de hizmete açılan Zafer Havalimanı, 2023’ün ilk iki ayında da zarar yazmaya devam etti. Hayali yolcu garantisi nedeniyle DHMİ bütçesinde karadelik haline gelen havalimanını, Ocak-Şubat dönemine yönelik 219 bin 622 yolcu garantisine karşın yalnızca 7 bin 908 yolcu kullandı. İşletmeciye iç hat giden yolcu başına 2 avro, dış hat giden yolcu başına ise 10 avro olarak verilen garanti tutarına göre, iki aylık garanti ödemesi 1 milyon 145 bin Avro olarak hesaplandı.







Birgün'ün haberine göre Kütahya Zafer Havalimanı için ilk kazma, 22 Nisan 2011 tarihinde vuruldu. İhtiyaca bakılmaksızın yapıldığı gerekçesiyle tepki çeken havalimanı, 25 Kasım 2012’de hizmete açıldı. Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan ve yapım maliyeti 50 milyon avroyu bulan havalimanı, işletmeci firmaya verilen yüksek yolcu sayısı garantileri nedeniyle DHMİ bütçesinde adeta delik açtı.





YÜZDE 98’LİK HATA PAYI

Hemen her yıl garanti yolcu sayısının çok altında kalan Zafer Havalimanı, 2023 yılında da geleneği bozmadı. 2023 yılının ilk iki ayında havalimanı yalnızca 7 bin 908 yolcuyu ağırladı. Zafer Havalimanı’nı kullanan 7 bin 908 yolcunun 5 bin 466’sının iç hat, 2 bin 442 yolcunun ise dış hat yolcusu olduğu kaydedildi. Zafer Havalimanı’nı işleten firmaya garanti edilen yolcu sayısının giden hat yolcusu üzerinden hesaplandığını belirten CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, hata payının yüzde 98 olduğunu söyledi.







GARANTİLİ ZARAR

Havalimanının yapım maliyetinin 50 milyon avro olduğunu anımsatan Yavuzyılmaz, 2012 – 2023 (Ocak-Şubat) döneminde şirkete yapılan garanti ödemesinin ise 60 milyon 821 bin avro olduğunu ifade etti. Yavuzyılmaz, havalimanının kamuya devir tarihinin 2044 olduğunun altını çizerek, “2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avro” ifadesini kullandı.







2023’ün ilk iki ayında kapasitelerinin çok altında yolcuyu ağırlayabilen diğer bazı havalimanları ve yolcu sayıları ise şöyle sıralandı:







• Siirt Havalimanı: 8 bin 351

• Tokat Havalimanı: 19 bin 986

• Sinop Havalimanı: 13 bin 256

• Isparta Süleyman Demirel Havalimanı: 9 bin 544