Garantili 8 projenin zararı 1 trilyon 221 milyar

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin yap-işlet-devret projeleriyle yandaş şirketleri zengin ettiğini, devletin 37 milyar dolar zararının olduğunu belirtti. Saadet Partisi’nin TBMM’de Hazine garantili projelerin maliyetinin araştırılması önergesinin gündemin önüne alınması önerisi görüşülürken söz alan Yavuzyılmaz, 8 otoyolu projesini tek tek sayarak maliyet hesabını açıkladı. Yavuzyılmaz şöyle konuştu:



GUİNNES’E GİRECEĞİZ



“Kütahya’daki Zafer Havalimanı’na 658 bin 866 yolcu garantisi verildi ancak 15 bin 439 kişi geldi, hata payı yüzde 97.6 oldu. Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turan’ın Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik. Bakanlığı döneminde aynı işletmeye 1 milyar 338 milyon araç geçiş garantisi verdiğini belgeledik. Türkiye’deki bütün otomobiller bu yoldan 87 kez geçse, dünyadaki 1 milyar 250 milyon adet otomobilin tümü geçse bile garanti sayısı tutmuyor. Bu iki proje ile Guinness Rekorlar Kitabına gireceğiz, az kaldı. AKP’nin tercih ettiği yap-işlet-devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesi, Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 3 etabı, Avrasya Tüneli, Menemen-Çandarlı-Aliağa projesi, Ankara-Niğde Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü’nü içeren Malkara Otoyolu... Devlet öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için kasadan en az 59 milyar dolar çıkacak. Fark 37 milyar dolar. Yani 1 trilyon 221 milyar lira.”



Osmangazi Köprüsü dahil Gebze-İzmir Otoyolu

6.3 milyar $’a maloldu. 2036’ya kadar 22.8 milyar $ ÖDENECEK



Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil Odayeri-Paşaköy Otoyolu

3.4 milyar $’a maloldu. 2027’ye kadar 7.9 milyar $ ÖDENECEK



Avrasya Tüneli

1.2 milyar $’a maloldu. 2042’ye kadar 2.5 milyar $ ÖDENECEK



1915 Çanakkale Köprüsü dahil Çanakkale-Malkara Otoyolu

3.1 milyar Euro’ya maloldu. 2034’e kadar 4.7 milyar Euro ÖDENECEK



Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu

445 milyon Euro’ya maloldu. 2030’a kadar 965 milyon Euro ÖDENECEK



Ankara-Niğde Otoyolu

1.4 milyar Euro’ya maloldu. 2035’e kadar 7.1 milyar Euro ÖDENECEK



Kuzey Marmara Kurtköy-Akyazı Otoyolu

3.6 milyar $’a maloldu. 2029’a kadar 7.5 milyar $ ÖDENECEK



Kuzey Marmara Kınalı-Odayeri Otoyolu

2 milyar $’a maloldu. 2030’a kadar 4.9 milyar $ ÖDENECEK