Garanti'nin sahibinden kritik karar

İspanyol BBVA, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren bankasını PNC Financial'a satıyor. Anlaşmayla birlikte PNC'nin varlıkları U.S. Bancorp'u geçecek.







PNC Financial Services Group Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın ABD'deki bankacılık faaliyetlerini 11,6 milyar dolar bedelle devralacağını doğruladı. PNC, anlaşma ile birlikte ABD'nin en büyük bölgesel bankası olacak.





Birleşme ve entegrasyon maliyetlerinin 980 milyon doları bulacağı belirtildi.





JPMorgan Chase & Co. ve Bank of America Corp. gibi devler yeni eyaletlere açılıp dijital teklifler için her yıl milyarlarca dolar yatırım yaparken, bölgesel bankalar da ölçek büyütmeye çalışıyorlar.





Geçen yıl BB&T Corp. ve SunTrust Banks Inc.'in 28 milyar dolarlık birleşmeye gitmesi, bölgesel bankaları ulusal lige taşıyabilecek yeni bir bileşme dalgasının başlangıcı olarak görülmüştü.





BÖLGESEL BANKACILIK DEVİ HÂLİNE GELECEK





PNC ile BBVA arasındaki anlaşma, BB&T ve SunTrust'dan bu yana gerçekleştirilen ABD'deki en büyük bankacılık anlaşması oldu.





Anlaşma ile birlikte PNC, varlık miktarı açısından U.S. Bancorp ve Truist Financial Corp.'u (BB&T ve SunTrust'ın birleştikten sonra aldığı isim) geride bırakacak.





Türkiye'de Garanti Bankası'nın yüzde 49,85 hissesine sahip olan BBVA'nın mobil bankacılığa odaklanan ABD birimi son dönemde ağır zararlar kaydetmişti.