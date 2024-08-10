Gardiyanların bile 'pamuk dede' dediği emekli din dersi öğretmenine denetimli serbestlik yok!

Erzurum’da Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2017’de tutuklanan emekli din dersi öğretmeni Ünal Üneş (67), 20 Ağustos’ta denetimli serbestlik hakkı kazanmasına rağmen tahliye edilmiyor.
Kronos'un haberine göre Ünal Üneş’in eşi Sevilay Üneş, Erzurum H Tipi Cezaevinin mahpuslara bu hakkı bugüne kadar verdiğini belirterek “Eşim bu ayın 20’sinde çıkacaktı. Kurula çıkartmamışlar, bir yazı getirip imzalatmışlar, denetimli serbestlik hakkını vermediler. 3 ay sonraya ertelediler. Çok kötü olduk. ” dedi.
Emekli din dersi öğretmeni Eneş’in bugüne kadar cezaevinde kimseyle bir sorunu olmadığını, hatta gardiyanların bile kendisine sessiz, sakin, yumuşak huylu olduğu için “pamuk dede” diye hitap ettiğini vurgulayan Üneş, “Niye yaptılar bunu anlayamıyoruz. Avukatlar da şaşırdı. Müdür değiştiği için böyle olduğunu söyleyenler var.” diye konuştu.
KALP, ŞEKER, TANSİYON HASTASI
Hapisteyken kalbine stent takılan Ünal Eneş’in aynı zamanda tansiyon, şeker, egzama hastası olduğunu belirten Sevilay Üneş, “Sağlığı ciddi derece bozuldu. Bana iyi görünmeye çalışıyor ama öyle değil, ben kanser hastasıyım diye korkuyor, belli etmemeye çalışıyor. Gözlerinde tansiyondan mı artık bilemiyoruz ödem oluşuyor. Ayaklarında ödem nedeniyle ağrı var. ‘Oturarak namaz kılıyorum’ diyor. Elleri titriyor, egzamaları var sürekli krem sürüyor.” ifadelerini kullandı.
Tutuklandıktan sonra iktidar medyası tarafından hedef gösterilen ve 5 yıl tek başına hücrede tutulan Üneş’e yerel mahkeme silahlı terör örgüt kurmak, yönetmek ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 17,5 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay bu kararı bozmuş ve Ünal Üneş’e Kimse Yok mu Derneği’ne üye olduğu gerekçesiyle ve tanık ifadelerine dayanılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.