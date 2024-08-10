Samanyolu Haber /Gündem / Gardiyanların bile 'pamuk dede' dediği emekli din dersi öğretmenine denetimli serbestlik yok! /10 Ağustos 2024 21:25

Gardiyanların bile 'pamuk dede' dediği emekli din dersi öğretmenine denetimli serbestlik yok!

Erzurum H Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, sessiz, sakin, yumuşak huylu tutumu nedeniyle infaz memurlarının bile "pamuk dede" diye hitap ettiği emekli din dersi öğretmeni Ünal Üneş'in denetimli serbestlik hakkını elinden aldı. Üneş 3 ay sonra tekrar kurula çıkacak.

SHABER3.COM

Erzurum’da Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2017’de tutuklanan emekli din dersi öğretmeni Ünal Üneş (67), 20 Ağustos’ta denetimli serbestlik hakkı kazanmasına rağmen tahliye edilmiyor.

Kronos'un haberine göre Ünal Üneş’in eşi Sevilay Üneş, Erzurum H Tipi Cezaevinin mahpuslara bu hakkı bugüne kadar verdiğini belirterek “Eşim bu ayın 20’sinde çıkacaktı. Kurula çıkartmamışlar, bir yazı getirip imzalatmışlar, denetimli serbestlik hakkını vermediler. 3 ay sonraya ertelediler. Çok kötü olduk. ” dedi.

Emekli din dersi öğretmeni Eneş’in bugüne kadar cezaevinde kimseyle bir sorunu olmadığını, hatta gardiyanların bile kendisine sessiz, sakin, yumuşak huylu olduğu için “pamuk dede” diye hitap ettiğini vurgulayan Üneş, “Niye yaptılar bunu anlayamıyoruz. Avukatlar da şaşırdı. Müdür değiştiği için böyle olduğunu söyleyenler var.” diye konuştu.

KALP, ŞEKER, TANSİYON HASTASI

Hapisteyken kalbine stent takılan Ünal Eneş’in aynı zamanda tansiyon, şeker, egzama hastası olduğunu belirten Sevilay Üneş, “Sağlığı ciddi derece bozuldu. Bana iyi görünmeye çalışıyor ama öyle değil, ben kanser hastasıyım diye korkuyor, belli etmemeye çalışıyor. Gözlerinde tansiyondan mı artık bilemiyoruz ödem oluşuyor. Ayaklarında ödem nedeniyle ağrı var. ‘Oturarak namaz kılıyorum’ diyor. Elleri titriyor, egzamaları var sürekli krem sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Tutuklandıktan sonra iktidar medyası tarafından hedef gösterilen ve 5 yıl tek başına hücrede tutulan Üneş’e yerel mahkeme silahlı terör örgüt kurmak, yönetmek ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 17,5 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay bu kararı bozmuş ve Ünal Üneş’e Kimse Yok mu Derneği’ne üye olduğu gerekçesiyle ve tanık ifadelerine dayanılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gardiyanların bile 'pamuk dede' dediği emekli din dersi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:00