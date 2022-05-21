Gardiyanlar “suç örgütü kurma” iddiasıyla gözaltına alındı

Düzce’de aralarında infaz koruma memurların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu, silah ile 44 bin 425 lira para ele geçirildi.





Düzce Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında “silahlı suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli yağma”, “rüşvet”, “parada sahtecilik”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” iddiasıyla 2’si gardiyan 17 kişi gözaltına alındı.





Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu, silah ile 44 bin 425 lira para ele geçirildi. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.