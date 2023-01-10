Samanyolu Haber /Spor / Gareth Bale futbolu bıraktı /10 Ocak 2023 09:05

Gareth Bale futbolu bıraktı

Galler Milli Takımı oyuncusu Gareth Bale futbolu bıraktığını duyurdu. Uzun yıllar Real Madrid'de top koşturan futbolcu en son Los Angelas FC'ye transfer olmuştu.

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Gareth Bale sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Futbolu bırakma kararı kariyerimin en zor kararıydı" dedi.

Bale 2022 yazında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşarak, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles." ifadelerini kullanmıştı.

Galler Milli Takımı'nda 105 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'er UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı. Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.
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