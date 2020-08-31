Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, otomotive yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarının ne anlama geldiğini anlattığı makalesinde “Hesap ortada… Fiyatı 170 bin lira olan 2000 cc motor hacimli bir aracın Türkiye satış fiyatı 650 bin liraya çıktı. Sen aldığın arabayı kullanırken yanında bir ve arkada iki devlet oturuyor. Bir araba sana… Bir araba devlete… Bir araba daha devlete… Ve bir araba daha devlete.” diyor.







“Vatandaş için otomobil almak çok uzaklarda kaldı.” diyen Muratoğlu, “Hani Mercedes lüks olmaktan çıkmıştı? Sahi kendisi, eşrafı, korumaları ne marka arabaya biniyor? Kimin böyle bir derdi var? Onlar kendilerini biliyorlar! Lüks ve şatafat içerisinde yaşarken, millete akıl öğretmek bambaşka bir boyut olsa gerek… Hele vergileri kökleyerek ekonomiyi düzeltebileceğini sanmak cahillik değilse konudan hiç nasibini almamak demek… Çıkıp; ‘düşük bütçeli araçlarda fiyatlar artmadı ama…’ diyenler olacaktır illa… Döviz fiyatları artınca onların da fiyatları yükseleceğinde yüksek vergi dilimine gireceklerdir zamanla.” ifadelerini kullanıyor.





ALMANYA'DA 27 BİN EURO, TÜRKİYE'DE 300 BİN LİRA VERGİ





Almanya'da 27 bin euroya satılan Volkswagen Passat’ın Türkiye'de devletin 300 bin liraya yakın parayı kasasına koyduğunu belirten Muratoğlu, şunları söylüyor:





“Ekmekten fazlası lüks bu ülkenin vatandaşlarına… Araç garantili yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler için dolarla borçlanırken sıkıntı yoktu. Halk otomobil almaya niyetlenince sıkıntı oldu. Meclis başkanının Mercedes'i kaç euroydu? Saray sayısı arttıkça vergi de artar! Vatandaş için otomobil almak çok uzaklarda kaldı. Sahi bunlar yolları, köprüleri, tünelleri kimin için yaptı? Gariban kardeşim senin neyine otomobil almak? Sen her zamanki gibi duble yolların, köprülerin, tünellerin kenarında mangalını yak, asfaltına ekmeğini banıp araçların geçişini seyret.”





ÖTV, KDV, MTV, ÖTV'NİN KDV'Sİ...





Vatandaşın gözünü karartıp parayı gözden çıkarması durumunda da karşılaşacağı ödemelere dikkati çeken Muratoğlu, şöyle devam ediyor:





“Önce ÖTV, KDV, MTV, ÖTV'nin KDV'si, tescil, harç, TRT payı ödeyip araba mı alacaksın? Hadi aldın… Bitti mi? Trafik sigortası yaptıracaksın, kasko yaptıracaksın, her yıl iki kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceksin, muayene ücreti vereceksin. Yol yaptım parası, yap-işlet köprüsü parası, 25 yıl sonra devredilecek tünelin parası, park parası… Hız tuzağı cezaları… Kış geldi kış lastiği, bakımı, aküsü, yağı derken… Cepte benzin alacak paran kalmayacak. Ülke eski Sovyet bloğu ülkeleri gibi olacak. Herkes 20 yıllık arabalara binecek. Sadece çok zenginlerde son model araba olacak. İşte o zaman bu halk saray sayısı artıkça vergilerin arttığını anlayacak!”