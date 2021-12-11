Samanyolu Haber /Gündem / Garibe Gezer için cenaze aracı verilmedi! Cenaze kamyonet kasasında taşındı /11 Aralık 2021 12:12

Garibe Gezer için cenaze aracı verilmedi! Cenaze kamyonet kasasında taşındı

Cezaevinde cinsel saldırıya uğradığını söyleyen Garibe Gezer’in hayatına son verdiği açıklandı. Gezer’in cenazesi için cenaze aracı da verilmedi.

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Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan, işkence gördüğü ve infaz koruma memurlarının tecavüzüne uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunan Garibe Gezer’in kaldığı hücresinde intihar ettiği öne sürüldü.

CENAZE ARACI VERİLMEDİ

Gezer’in cenazesi toprağa verilmek üzere kargo uçakla Mardin’e gönderilirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta aileye cenaze aracı verilmediği ve cenazenin bir kamyonetin kasasında taşındığı görüldü.

‘BU FOTOĞRAF AKP REJİMİNİN UTANCIDIR’

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi’nin kurumsal twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Bu fotoğraf AKP rejiminin utancıdır! Garibe Gezer’in cenazesi için cenaze aracı verilmedi! Adaletiniz batsın!’’ ifadeleri kullanıldı.


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