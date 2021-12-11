Garibe Gezer için cenaze aracı verilmedi! Cenaze kamyonet kasasında taşındı

CENAZE ARACI VERİLMEDİ
Gezer’in cenazesi toprağa verilmek üzere kargo uçakla Mardin’e gönderilirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta aileye cenaze aracı verilmediği ve cenazenin bir kamyonetin kasasında taşındığı görüldü.
‘BU FOTOĞRAF AKP REJİMİNİN UTANCIDIR’
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi’nin kurumsal twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Bu fotoğraf AKP rejiminin utancıdır! Garibe Gezer’in cenazesi için cenaze aracı verilmedi! Adaletiniz batsın!’’ ifadeleri kullanıldı.