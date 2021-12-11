Garibe Gezer için cenaze aracı verilmedi! Cenaze kamyonet kasasında taşındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi’nin kurumsal twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Bu fotoğraf AKP rejiminin utancıdır! Garibe Gezer’in cenazesi için cenaze aracı verilmedi! Adaletiniz batsın!’’ ifadeleri kullanıldı.









Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan, işkence gördüğü ve infaz koruma memurlarının tecavüzüne uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunan Garibe Gezer’in kaldığı hücresinde intihar ettiği öne sürüldü.Gezer’in cenazesi toprağa verilmek üzere kargo uçakla Mardin’e gönderilirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta aileye cenaze aracı verilmediği ve cenazenin bir kamyonetin kasasında taşındığı görüldü.