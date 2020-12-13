Samanyolu Haber /Gündem / Gasilhaneler yetmiyor: İstanbul'da hayatını kaybedenler 15 bini aştı /13 Aralık 2020 10:26

Gasilhaneler yetmiyor: İstanbul'da hayatını kaybedenler 15 bini aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, İstanbul’da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı ölümlerin 15 bini aştığını belirterek, “Bulaşıcı hastalıklar için ayırdığımız gasilhaneler yetmiyor. Bir yıllık defin için 350 dönümlük araziye ihtiyaç var.” dedi.

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Yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayılarıyla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç ile ‘bulaşıcı hastalık’ kaynaklı ölüm sayılarını, gasilhaneleri, defin işlemleri ve mezarlıkların durumunu aktardı.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her bulaşıcı hastalık Covid-19 değildir.” açıklamasının doğru, fakat eksik olduğunu belirten Koç, “Bize sadece ön ölüm raporu geliyor. O yüzden sadece bulaşıcı hastalıktan dolayı öldüğünü biliyoruz. Ancak ölüm sebebini bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığındaki orijinal raporlarda enjeksiyon çeşidi, bulaşıcı hastalıkların neden kaynaklandığı yazar. Onlar da açıklanırsa, bu vefatlardan kaçının koronavirüs kaynaklı, kaçının diğer hastalıklardan kaynaklı olduğu ortaya çıkmış olur. O zaman da bir problem kalmaz.” dedi.

KORONA SALGININDA 15 BİN 102 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korona salgınında İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle 15 bin 102 kişinin yaşamını yitirdiği açıklayan Koç, “ölüm sayılarının yarısına yakını ise bu son 3 ay içinde gerçekleşti. Geçen sene bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi bilgisi bizde hiç yok. Pandemi öncesi bulaşıcı hastalık işaretlenmiş ne kadar ölüm var acaba diye baktım, bir tane bile ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresi işaretlenmiş ölüm nedeni göremedim. Salgından sonra işaretlenmeye başlanmış. Bulaşıcı hastalıktan ölen kişilerin tek artış sebebi Covid-19, başka bir sebep yok şu an varsa da bunu Sağlık Bakanlığı kategorize ederek açıklasın.” diye konuştu.

“İKİ KAT ARTAN CENAZELERİN BİR AÇIKLAMASI OLMALI"

“Ölüm sayısı artmadı, aynı gidiyoruz.” açıklamasının da doğru olmadığını belirten Koç, Cumhuriyet'e verdiği mülakatta, “İstanbul’da mart, nisan ve mayıs aylarında artışa geçen bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayıları, yazın azaldı. Ekim, kasım ayında artışlar başladı şu anda da devam ediyor. Her yıl günlük ortalama 200 cenaze varken, bu yıl kasım ayında cenaze sayısı 400’ü nasıl buldu, bunu nasıl açıklayacağız? Bir ayda 11 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Geçen yılların kasım ayı ortalaması ise 6 bin vefattı. 2020 yılı kasım ayında önceki yıllara göre artan 5 bin 500  ölümün, bir önceki yıla göre iki katı artan cenazelerin bir açıklaması olmalı. Bizde öyle bir açıklama yok, bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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