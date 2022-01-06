Gasp edilen edilen Naksan Holding, yok pahasına satıldı

İhaleye 3 şirket teklif verdi. En yüksek teklifi veren 92 milyon dolarla Yapı En İstanbul merkezli inşaat sanayi şirketi oldu. TMSF teklifi onayladı, rekabet kurulu onaylayıp onaylamayacağı henüz belli değil. Yapı En’ini sermayesi Ticaret Sicil Gazetesi’nde 100 milyar TL olarak görülüyor.







Naksan Plastik hakkında TMSF tarafından yapılan açıklamada, ‘2018 yılı karı 140 milyon TL, 2019 yılı karı ise 197 milyon TL’ olarak açıklanmıştı. Yani şirket ‘kayyım’lara rağmen yılda 200 milyon liraya yakan kar elde ediyor. Bu durumda, şirketin karı ve satış bedeli karşılaştırıldığında, yaklaşık 5 yıllık kar, satış bedeli olarak belirlenmiş oluyor.







Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Naksan’ın mal varlığı Gaziantep organize sanayi bölgesinde 538 bin metrekare arsası olduğu bu arsanın 400 bin metresi kapalı alandan oluştuğu ve fabrikanın makine teçhizatı 200 milyon avro’dan oluştuğu öğrenildi.





ŞİRKETİN SERMAYESİ 100 BİN TL





Naksan’ı 92 milyon dolara sudan ucuz satın alan yapı en şirketinin 26 ağustos 2003 tarihinde limited şirketi olarak İstanbul Üsküdar’da kurulduğu öğrenildi. Şirketin sahibi Yüksel Akpoyraz. Şirktin merkezi daha sonra Ankara’ya taşınmış. Ticaret sicil gazetesinde şirketin sermayesi 100 bin TL olarak görülüyor.