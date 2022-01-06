Samanyolu Haber /Gündem / Gasp edilen edilen Naksan Holding, yok pahasına satıldı /06 Ocak 2022 15:26

Gasp edilen edilen Naksan Holding, yok pahasına satıldı

AKP rejimi tarafından gasp edilen Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri Naksan Holding’in ihalesi TMSF tarafından yapıldı. Satışın hukuksuz olduğu yönünde yapılan bütün itirazlara rağmen satış işlemi gerçekleşti.

SHABER3.COM

İhaleye 3 şirket teklif verdi. En yüksek teklifi veren 92 milyon dolarla Yapı En İstanbul merkezli inşaat sanayi şirketi oldu. TMSF teklifi onayladı, rekabet kurulu onaylayıp onaylamayacağı henüz belli değil. Yapı En’ini sermayesi Ticaret Sicil Gazetesi’nde 100 milyar TL olarak görülüyor.

Naksan Plastik hakkında TMSF tarafından yapılan açıklamada, ‘2018 yılı karı 140 milyon TL, 2019 yılı karı ise 197 milyon TL’ olarak açıklanmıştı. Yani şirket ‘kayyım’lara rağmen yılda 200 milyon liraya yakan kar elde ediyor. Bu durumda, şirketin karı ve satış bedeli karşılaştırıldığında, yaklaşık 5 yıllık kar, satış bedeli olarak belirlenmiş oluyor.
 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Naksan’ın mal varlığı Gaziantep organize sanayi bölgesinde 538 bin metrekare arsası olduğu bu arsanın 400 bin metresi kapalı alandan oluştuğu ve fabrikanın makine teçhizatı 200 milyon avro’dan oluştuğu öğrenildi.

ŞİRKETİN SERMAYESİ 100 BİN TL

Naksan’ı 92 milyon dolara sudan ucuz satın alan yapı en şirketinin 26 ağustos 2003 tarihinde limited şirketi olarak İstanbul Üsküdar’da kurulduğu öğrenildi. Şirketin sahibi Yüksel Akpoyraz. Şirktin merkezi daha sonra Ankara’ya taşınmış. Ticaret sicil gazetesinde şirketin sermayesi 100 bin TL olarak görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gasp edilen edilen Naksan Holding, yok pahasına satıldı Sonraki Haber >>

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:41