Gasp edilen Sürat Kargo'yu Bilal'in arkadaşına peşkeş çekmişler

Sürat Kargo’dan çıkan ‘taze’ şirket





EL KONULAN ŞİRKETİN KİME SATILDIĞI SIR GİBİ SAKLANIYORDU



Sürat Kargo ihalesinden sadece 3 hafta önce bir şirket kuruluyor. Adı Port Kargo. Asıl adı Port Denizcilik adlı şirketin tek bir ortağı görülüyor; Ensar Vakfı'nda yöneticilik yapmış bir isim: Halil İbrahim Bacacı



F*** soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı ihalede, en yüksek teklif (335.5 milyon TL) kamuoyuna duyurulmuş ancak teklifin sahibi açıklanmamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, ihaleye dair bir çok önemli soru yöneltirken, en yüksek teklif sahibinin Port Kargo adlı bir şirket olduğunu söyledi.



İHALEDEN ÜÇ HAFTA ÖNCE



Ticaret Sicil kayıtlarına göre Port Kargo ve Lojistik A.Ş, 7 Temmuz 2021'de bir başka şirketin isim ve amacı değiştirilerek dönüşüyor. Yani TMSF'nin 29 Temmuz'daki Sürat Kargo ihalesinden sadece üç hafta önce…



Asıl adı Port Denizcilik olan şirket, ünvanını, amaçlarını değiştirirken sermayeyi yükseltiyor. Denizcilik ile ilgili amaçlar maddesine, kargo ve lojistik ile ilgili maddeler yerleştiriliyor. Mesela posta hizmeti vermek, bunun için altyapı kurmak, paket, zarf, kargo taşımacılığı yapmak. Sermaye de 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarılıyor.



Port Kargo ve Lojistik'in halefi olan Port Denizcilik de pek eski bir şirket sayılmaz. O da Şubat 2021'de kurulmuş. Ortaklar kimler derseniz, sadece bir isim görünüyor:



TMSF'nin yaptığı ihalede Sürat Kargo'nun 335 milyon 500 bin liraya satıldığı açıklanmıştı.



DİNCİ VAKIFLARLA BAĞLANTI



Halil İbrahim Bacacı. Eğer içinde TÜRGEV, TÜGVA, TÜRKEN, Ensar geçen haberlerin düzenli okuruysanız ,bu ismi hatırlayabilirsiniz. Bacacı, Ensar Vakfı'nın yanısıra TÜRGEV ile Ensar'ın ABD'de kurduğu TÜRKEN'de yöneticilik yapmış bir isim.



Bunun yanısıra, Panout A.Ş adlı şirketiyle, İBB yönetimi AKP'deyken 1066 akıllı durak ihalesiyle gündeme gelmiş, sonra da icra takibi yapıldığı haberleri çıkmıştı. (Cumhuriyet)



Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip mezunu olan Bacacı'nın şirketi, TMSF ihalesinde ipi göğüsleyen şirket olacak mı? Port Kargo ve Lojistik A.Ş'nin bağımsız bir şirket mi yoksa TÜRGEV, Ensar, Türken gibi vakıflarla iktisadi/organik bağları var mı ve olacak mı gibi sorular da cevap bekliyor.



Ama TMSF'nin cevaplaması gereken asıl soru şu olmalı: Sürat Kargo beş ay önce kurulup, ihaleden üç hafta önce amaçlarına posta ve kargo taşımacılığını eklemiş bir şirkete mi verilecek?



En yüksek teklifi Kuşoğlu'nun belirttiği Port Kargo verdiyse, bu şirketin bu ölçekteki bir ihaleye girebilecek mali gücü nereden kaynaklanıyor?

