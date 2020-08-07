Samanyolu Haber /Gündem / Gasp edilen Zaman Gazetesi binası adliye yapıldı /07 Ağustos 2020 11:16

Gasp edilen Zaman Gazetesi binası adliye yapıldı

KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi’nin Yenibosna’daki merkez binası, İstanbul Bakırköy Adliyesi’ne çevrildi. Gazetenin çatısına ‘Bakırköy Adliyesi Ek Bina‘ tabelası asıldı. Bina ile yargı süreci devam ediyor...

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2016 yılında polis baskınıyla girilen ve kayyım atanan, 15 Temmuz’dan sonra ise KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi’nin Yenibosna’daki merkez binası, İstanbul Bakırköy Adliyesi’nin ek binasına çevrildi. Gazetenin çatısına ‘Bakırköy Adliyesi Ek Bina‘ tabelası asıldı.

Daha önce personeline SMS atan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sayın Bakırköy Adliyesi Mensupları, Bahçelievler/Yenibosna ilçesinde bulunan eski Zaman Gazetesi binası Bakırköy Adliyesine Ek Hizmet Binası kullanımı için geçici olarak tahsis edilmiştir. Bina ile ilgili teslim alma ve dönüştürme çalışmalarına başlanmıştır. Bilgilerinize sunulur. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI B043” ifadelerini kullanmıştı.

EL KONULAN BİNA DAVALIK

Belçika merkezli Cascade Investment NV adlı şirkete ait olan bina için Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nde (ICSID) dava açılmıştı.

ICSID’ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Cascade isimli Belçikalı şirket, Zaman Gazetesi binasının sahibi olan Cihan Medya Dağıtım AŞ’nin hissedarı olduğunu ve bu şirkete Türkiye’nin el koyduğunu belirtmişti. Belçikalı Cascade Investment, 2015 yılı başlarında Zaman Gazetesi’nin binaları ve matbaalarının sahibi olan Cihan Medya Dağıtım AŞ’nin hisselerini satın almıştı.
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