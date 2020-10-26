Gasp ettikleri Koza'yı batırıyorlar

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk madencilik şirketi Koza Altın, adım adım batırılıyor. Sahibi Akın İpek’ten tüm holding şirketleriyle birlikte gasp edildikten sonra yönetimine kayyum atanan Koza Altın’da skandal bir atama yapıldı.

Her fırsatta “Koza’ya özel görevle gönderildim. Benim dayım Ziya İlgen” diyen Koza CEO’su İsmet Demir, dünyanın sayılı madencilik şirketlerinden birine satın alma sorumlusu olarak ilkokul mezunu, bilgisayar bilgisi olmayan Ahmet Güç’ü getirdi.

KOZA ALTIN’DA KAYYUM SKANDALI

Koza Holding’in patronu Akın İpek, şirketin nasıl adım adım batmaya doğru götürüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.





İpek, Twitter’dan yaptığı paylaşımda bilgisayar kullanmayı bilmeyen hatta okuma yazma bilgisi bile sınırlı olan Ahmet Güç’ün Koza Altın’da satın alma ekibinin başına getirildiğini açıkladı.









25 Ağustos’ta işe alınan Ahmet Güç, 12 bin lira maaşla üniversite mezunlarından oluşan satın alma ekibinin amiri oldu.





GÜCÜNÜ KİMDEN ALIYOR?

Akın İpek’in verdiği bilgiye göre Ahmet Güç, daha önce çalıştığı yerde bazı usulsüzlüklere karıştı. Usulsüzlük iddialarının ardından Güç, el konulan Koza Altın’ın yeni CEO’sunun imzasıyla yeni işine alındı.





Her yerde kimin yeğeni olduğunu dile getiren Ahmet Güç’ün kardeşi de “uzman” kadrosunda işe başlatıldı.



