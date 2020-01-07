Gasp ettikleri Yamanlar'da 'Ümmet nasıl kurtulur'u konuştular

15 Temmuz sonrasında el konularak imam hatip lisesine dönüştürülen İzmir Yamanlar Fen ve Anadolu Lisesi tuhaf dini grupların toplantı merkezi haline getirildi.





İzmir’de yollardaki sarıklı-cübbeli üyeleri ile gündeme gelen Sıla Vakfı’nın düzenlediği toplantı, ismi Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilen Karşıyaka’daki kolejin spor salonunda yapıldı.





GASP ETTİKLERİ KOLEJDE ‘ÜMMETİN AHVALİNİ’ KONUŞACAKLARMIŞ





Kronoshaber'de yer alan habere göre ‘Erkeklere mahsus’ olarak düzenlenen, ‘kadınlara da yer ayrılan’ toplantının konusu olarak ise ‘ümmetin ahvali’ ilan edildi.





Aralarında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cevat Karadağ, İhsan Şenocak ve Hüseyin Avni’nin olduğu kişileri yüzlerce kişi izledi. Toplantı Cübbeli'nin yayın organı Lalegül FM’den de canlı olarak yayınlandı.





BİLİM OLİMPİYATLARINDAN TUHAF TOPLANTILARA…





Yamanlar Fen ve Anadolu lisesi birçok bilim olimpiyatına ve spor etkinliğine ev sahipliği yapmış, önemli dereceler elde etmişti. 15 Temmuz'dan sonra yağmalanan ve zarar verilen güzide okul daha sonra İmam Hatip yapıldı. Okul yerleşkesi tuhaf dini grupların toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.





TOPLANTIYI İZMİR’DE ‘KİN VE NEFRET SUÇU İŞLEYEN’ SILA VAKFI YAPTI







Okulun spor salonunda toplantı yapan Sıla Vakfı, İzmir’de, ‘Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız’ bildirisi dağıtmıştı. İzmir’deki bir çok kuruluş ve kişi “Bu bildirinin basımını ve dağıtımını yapan Sıla Vakfı yöneticileri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir.” ifadelerini kullanmıştı.





