Gaspçı Bakan Özer'den eğitim sistemine 'dahiyane(!)' müdahale

Özer, okullarda kağıt havlu üretilmeye başlandığını, bu üretimin artıp 2022-2023 eğitim dönemine tüm okullarda öğrencilerin lavabolarda kağıt havlu kullanabileceğini kaydetti.







15 okulda ekmek fabrikası kurduklarını aktaran Özer, ''Şu anda günlük 250 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla ekmek satış reyonlarında günlük 50 bin ekmek üretim protokolünü imzaladık. Biz 1,5 TL’ye vereceğiz, belediyemiz de 2 TL civarında satacak.







Türkiye’de 81 ilde 100 noktaya, Meslek Lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.





GASPÇI BAKAN





Gaspçı Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erdoğan Rejimi tarafından, Dünya çapındaki Hizmet Hareketi okullarının sistematik olarak gasp edilmesi amacıyla kurulan Maarif Vakfı'nın Başkan Vekilliğini ve Mütevelli heyeti üyeliğini yapmıştı.



Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Özer, liselerde ekmek üretmeye başladıklarını açıkladı.