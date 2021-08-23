'Gaspçılığı ile ünlü' yeni bakan sansürle başladı

Eğitimci olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen Mahmut Özer, milletvekillerinin soru önergelerini “sansürlü” yanıtlamaya başladı.





Sorulara yanıt vermeyen ve eğitime erişemeyen çocuk sayısının gizli kalmasına neden olan Özer, soru önergesi için kaleme aldığı cevap yazısında, “Koronavirüs salgını sebebiyle ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecinde, bakanlığımızca ailenin gelir durumu, okula devam eden kardeş sayısı, EBA Destek Noktaları’na erişim durumu gibi kriterlere göre 4 Ağustos 2021 tarihi itibarıyle ülke genelinde 665 bin 157 tablet bilgisayar, 4.5 G GSM hattı ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılabileceği 25 GB kotalı internet paketiyle birlikte dağıtılmıştır” dedi. Dağıttıkları tabletlerle övünen ancak kaç çocuğun eğitim hakkından yararlanamadığını açıklayamayan Özer ayrıca, “Okullarımızda yüz yüze eğitime katılamayan veya çeşitli nedenlerle öğretim programları kazanımlarının tamamını edinememiş olan öğrencilerimizin öğrenme eksikliklerinin giderilmesi amacıyla telafi eğitimine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiş olup devam etmektedir” ifadelerini kullandı.





GASPÇI MEHMET ÖZER KİMDİR?





Ziya Selçuk’un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Gülen Harekete’nin yurt dışındaki okullarını gasp eden Maarif Vakfı’nın başkan vekiliydi.



HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, henüz Ziya Selçuk döneminde Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle kaleme aldığı yazılı soru önergesinde, pandemi döneminde büyük sorunların yaşandığı uzaktan eğitim uygulamasının sonuçlarını sordu. Katırcıoğlu, bu süreçte eğitim hakkından yararlanamadığı için kaç çocuğun okulu bıraktığını sordu. Katırcıoğlu ayrıca okulu bırakmasa da uzaktan eğitimden yararlanamayan öğrencilerin yaş, okul ve cinsiyete göre dağılımını da sordu.Katırcıoğlu’na yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katırcıoğlu’nun yönelttiği soruları sansürledi.