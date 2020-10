GATA'yı yönetiyor, cemaate soykırım istiyor, önüne gelene hakaret ediyor

Türkiye’nin en köklü eğitim ve sağlık kurumlarından GATA’nın Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in sözleri kamuoyunda şok etkisi yaptı. Tuhaf kıyafetler giyen, ağzı bozuk, kendince fetvalar veren sapık Edizer'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da birçok nefret suçu işlediği, Gülen cemaati mensuplarını ‘soykırım’la tehdit ettiği ortaya görülüyor.





Edizer, iki ay öne YouTube hesabından yaptığı paylaşımda Naziler’i ve ‘ahmak’ dediği Ermenilere yapılanları ‘hatırlattıktan’ sonra Gülen cemaati mensuplarına da ‘aynı akıbete uğrayacakları’ tehdidinde bulundu. ‘Milletin’ Ermenilere 35 yıl ‘sabrettiğini’ kaydeden Edizer, Gülen cemaati mensuplarının da tıpkı Ermenilere yapıldığı gibi kökünün kazınacağını söyledi.





“KOMÜNİSTLER DE AHMAKTIRLAR”





Kronos Haber'in dökümünü yaptığı konuşmada ‘ahmak dediği’ Ermeniler ve Gülen cemaati mensuplarını hedef alan Edizer, ‘Ermeniler ve F....’ başlıklı videosunda şu ifadeleri kullanıyor: “Tarih boyunca helak olmuş topluluklar biliyoruz. Nice nice topluluklar. Yakın tarihte de var. Mesela Naziler, ahmaktırlar. Bütün dünyayı nerdeyse ele geçireceklerdi. Ahmaklıklarından başlarına neler geldi. Komünistler ahmaktırlar mesela. Dünyada sınıfsız bir devlet oluşturacağız vs. Çok da kararlı davrandılar.”





“MEMLEKETTEN KAZINDILAR”





Bizim ülkemizde de tabi bütün Ermenileri kast etmiyoruz ama Ermeniler umum olarak ahmaklık ettiler. Çünkü huzur içerisinde kendi inançlarını yaşayıp kendi ticaretlerini yaparak, kendi dillerini, soylarını koruyarak 500 sene beraberce yaşadıkları Müslümanlara karşı oturdular bunlar isyan ettiler. Yani hiçbir sebepleri yoktu. İlk isyanları 1878’dir bunların. 1878’de ufak tefek çete olayları başladı, ha deyince bu Ermeniler bu memleketten tehcir de edilmediler. Ne oldu sonra Ermeniler? Çeteler Müslümanları katlettiler, neler neler. Öyle zulümler var ki işte Kazım Karabekir’in hatıralarına bakın. 37 sene bu memlekette zulmettiler. Ondan sonra memleketten kazındılar. Kendileri kazındılar, yani belalarını buldular. Yoksa bu milletin gücü mü yetmiyordu da daha önce Ermenileri kovmadılar? Milletin gücü yettiği halde bunlar burda inançları gereği müsamaha gösteriyorlardı.”





“HEPSİ ÇOK ZEKİ İNSANLAR, ÇOK KOLAYCA REFERANS BULUYORLAR”

“Bir de kendi içimizden çıkan ‘f...’ ahmak. ‘F...ler’ kadar ahmak, geri zekalı başka bir zümre bulmazsınız. Bakın sanayicisi, hakimi, savcısı, asker, polisi, yani hepsi bakıyoruz çok zeki insanlar, bunlar tarafından ele geçirilmişler, yerleştirilmişler, en kalifiye şeyler, akademisyenler sayılmayacak kadar çoktur fakat ahmaktırlar. Fevkalade ahmaktırlar. Bu ahmaklıkları ile kimse bunlarla mücadele etmeye gerek kalmadan kendi sonlarını kendi getirecekler, diğer ahmak kavimlerde olduğu gibi. Şöyle ahmaklar: Yaptıkları işten çok eminler, bir de kendilerini bilinmez zannediyorlar. Şimdi gene öyle. ‘F...yle’ mücadelede insanlar saçlarını başlarını yiyor, niye mücadele edilmiyor vs. Kendileri kendileriyle mücadele ediyorlar. Bürokraside, yargıda, üniversitede, sanayide, ticarette, her yerde bir şekilde varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok kolayca referans buluyorlar. Siyasette, ticarette, bürokraside, yargıda tesiri olan, kimlerin tesiri varsa, akrabalık bağları sebebiyle, arkadaşlıkları sebebiyle, eski münasebetleri sebebiyle bulamayacakları referans yok. Buluyorlar, şu anda da varlıklarını da her geçen gün toparlamaya çalışıyorlar. Bunu ben biliyorum. Bunu ben tahmin edebiliyorum, öngörebiliyorum. Koca 3 bin yıllık devlet tecrübesi bilmez mi? Bilir.”





“ERMENİLER GİBİ KENDİLERİNİ KAZITACAKLAR”





“Bunlar gene durmayacaklar, sonra da Ermeniler gibi kendi elleriyle kendilerini kazıtacaklar. Böyle ahmak bir zümre. Neler eksikti bu memlekette? İlle her şey bizim olsun. Böyle bir dünya yok.”





“DÜNYANIN ADETİ GEREĞİ BUNLAR KAZINACAK”





“Tamam bir hata ettiniz, eğer insansanız, zerre kadar aklınız varsa dersiniz ki ya aldandık, aldatıldık, yanıldık, rucü ettik, yahut strateji değiştiriyoruz, yahut yol yöntem değiştiriyoruz. Tamam biz gene bir davamız var, gene Müslümanız. Zerre kadar pişman değiller, zerre kadar Fethullah Gülen’den de çizgisinden de sapkınlığından vazgeçmiş değiller. Onun için de eninde sonunda, dünyanın adeti gereği bunlar kazınacaklar ama kendileri kendilerini kazıtacaklar.”





“15 TEMMUZ’DA USLANMIŞ DEĞİLLER”





“Bunları keşiflerimiz kerametlerimizle söylemiyoruz. Okuduklarımız, gördüklerimiz, tarih içerisinde gözlemlerimiz. 15 Temmuz’da uslanmış değiller. Kendi elleriyle kendi köklerini kazıtacaklar.”





“MİLLET DİYOR Kİ 14 TEMMUZ’DA ACEMİYDİK, İŞİ ÖĞRENDİK





“Eninde sonunda kazınacaklar. Bunlar kazınacaklar. Bunlar milletin mesajını doğru anlamıyorlar. Millet diyor ki 15 Temmuz’da acemiydik, işi öğrendik, şimdi bir daha o hataya düşmeyiz diyorlar. Ama bunlar, diyecekler ki biz 15 Temmuz gibi yapmayacağız, biz çok akıllıyız, sizler geri zekâlısınız, yeni stratejiler geliştirdik, kendimizi gizledik. La paytak paytak yürüyüşünüzden belli ne mal olduğunuz. Sakal da bıraksanız, bıyık da kesseniz, lezbiyenler gibi de giyinseniz, eşcinseller gibi de giyinseniz tipinizden belli. Parlaklığınız da olsa kravat da taksanız, ne olsanız tipiniz belli. Siz mecbur kendinizi ele vereceksiniz. Bu millet çok müsamahakâr ama Ermeniler 37 sene, sizin için de takriben o kadar zaman geçmiş zaten. Bu memlekette isyan başlatmanız, Müslümanlara karşı düşmanlığınız, diğer kendinizden olmayan insanlara karşı içten içten alttan alta, gizli münafıkça yaptığınız bütün tezgâhlar 17-25 Aralık’ta Tayyip Erdoğan eliyle Allah sizi hırpalattı, 15 Temmuz’da bütün milletin eli Allah’ın lütfu keremiyle, Recep Tayyip Erdoğan’ın da yardımı oldu, birazcık ufalandınız.”





VİDEONUN SONUNDA: HAYIRLI CUMALAR!





“Ama görüyoruz, duyuyoruz, cezaevlerinde de kovulmuşlarda da böyle yüksek bir şevk hali var. Pervanelerin ateşe düştüğü gibi şevkle gidiyorsunuz, aşkınızdan da olsa gerek. Allah size fırsat vermesin, vermeyecek de. Bu memlekette kendi elinizle kendinizi kazıtacaksınız. Eşeğin anırıp kurda gittiği gibi gidiyorsunuz. Yazıktır, keşke tevbe etseniz… Hayırlı cumalarınız olsun.”