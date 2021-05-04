Gates çifti boşanıyor!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in ''Evliliği sonlandırma kararı'' aldıkları duyuruldu.







Bill Gates, Melinda Gates ile aldıkları kararı Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada 27 senelik evlilik süresince gelişen ortak değerlerin süreceği, bazı ortaklıkların devam edeceği bildirilirken, 'Hayatımızın geri kalan kısmında birlikte çift olarak devam edebileceğimize inanmıyoruz'' denildi.





Bill Gates'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:





"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı, üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz; ancak hayatımızın bu sonraki cümlesinde bir çift olarak birlikte ilerleyebileceğimize artık inanmıyoruz. Bu yeni hayatın başlangıcında ailemiz için alan ve mahremiyet istiyoruz."





Uzun yıllar, Forbes dergisine göre dünyanın en zengin insanı olan Gates, şu an 122 milyar dolar servetiyle en zengin 4. insan konumunda.