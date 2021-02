Gates: Hızla yapay et üretimine geçilsin

Microsoft kurucusu Bill Gates, 'İklim Felaketi Nasıl Önlenir' adlı yeni kitabının tanıtımlarına devam ediyor.







Technology Review sitesine konuşan Gates, 'gıdanın geleceği' olarak gördüğü yapay et tüketilmesi fikrini yeniden gündeme getirdi. Gerçek et yerine laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen etin tüketilmesi çağrısı yapan, bu sayede hayvan yetiştiriciliğine gerek kalmayacağını ve metan gazı salınımının azalacağını söyleyen Gates, şöyle devam etti: "En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini zannetmiyorum. Tüm zengin ülkelerin tamamen yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tadının farklı olmasına zamanla alışılabilir. Ayrıca zamanla tadının iyileştirileceği iddiaları var."







'Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım aklıma gelmezdi' demişti





Gates, 2019'da CNN' verdiği bir demeçte, küresel ısınmadaki payları nedeniyle, ineklerin çıkardığı gazların dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söylemişti. Gates, "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var" diye konuşmuştu.





Çevreciler dünyada özellikle Çin gibi yükselen ekonomilerden gelen et talebi artışının sürdürülebilir olmadığını çünkü inek eti, domuz eti ve tavuk etinin bitkisel proteinlerden çok daha fazla kaynak tükettiğini belirtiyor.





Özellikle ineklerin ürettiği büyük miktardaki sera gazının küresel ısınmada payı bulunuyor.