Gates: Pandemi 2 yıl daha sürer

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fox News Sunday'e konuşan ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.





KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?





Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebileceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.





Koronavirüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı belirtti. Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" demişti.





Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.





Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.