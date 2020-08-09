Gates: TikTok'la anlaşma zehirli kadeh

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin şirketlere '45 gün içinde bütün ilişkileri kesin' dediği Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, ile anlaşma ihtimalini değerlendirdi. Gates, Microsoft'un TikTok'la anlaşmasının sorun oluşturabileceğini belirtti ve 'zehirli kadeh' olarak nitelendirdi.







Wired'a konuşan Gates, sosyal medya sektöründe büyük bir oyuncu olmanın Microsoft için basit olmayacağını söyledi. Gates, TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam edebilmesi için ABD'deki kolunun Microsoft tarafından satın alınması ihtimalini 'zehirli kadeh' olarak niteledi ve bu tür bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşeceği mesajını verdi.





ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.





Microsoft da TikTok'un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kollarını satın almak için görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.