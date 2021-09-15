Samanyolu Haber /Dünya / Gates'ten bir pandemi uyarısı daha /15 Eylül 2021 11:06

Gates'ten bir pandemi uyarısı daha

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, gelecekte yeni bir pandemiye dünyanın hazır olmadığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

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Wall Street Journal'ın aktardığına göre 6 yıl önce dünyanın en büyük potansiyel katilinin 'pandemi' olduğunu söyleyen Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' diye konuştu.

‘Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim’ diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğini ifade etti.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bill & Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayımladığı raporla, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu. 

Rapora göre, düşük gelirli ve zengin ülkeler arasındaki aşı bulunabilirliğinde ciddi bir oranda eşitsizlik var. Öyle ki, bu yılın ilk yarısında Afrika’da yaklaşık 49 milyon doz Covid-19 aşısı uygulanırken, California’da 43 milyon doz uygulandı.

'BUNU YAPABİLİRİZ’

Gates’e göre en büyük çözüm, tüm dünyaya 100 günde aşı üretebilecek kapasiteye sahip fabrikalara sahip olmak. Microsoft’un kurucusu, ‘Bunu yapabiliriz!’ dedi ve Biden yönetimine konuyla ilgili ısrarlarını sürdüreceğini açıkladı.

Biden yönetimi, pandemi hazırlığını güçlendirmeye yönelik 65 milyar dolarlık yeni bir plan hazırladıklarını açıklamıştı.

PANDEMİ KONUSUNDA UYARMIŞTI

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, altı yıl önce yaptığı bir açıklamada dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük potansiyel tehlikenin meydana gelebilecek bir pandemi olduğu konusunda uyarmıştı.

Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyona yakın cana mal olan pandemi düşünüldüğünde Gates sözlerinde haklı çıkmış ve dünya pandemiye hazırlıksız yakalanmıştı.
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