Gayri ahlaki ilişkisi ortaya çıkan AKP'li başkan istifa etti

Sinop Boyabat Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Şefik Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi pozları sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine Çakıcı'nın partisi tarafından istifası istendiği öne sürüldü.





İSTİFA ETTİ

Evli ve üç çocuk babası olan Çakıcı, yaptığı açıklamayla gayri ahlaki ilişkisini itiraf ederek, istifa edeceğini açıklamıştı. Belediye binası önünde açıklama yapan Çakıcı, istifa ettiğini duyurdu.





MİKROFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR

Başkan Çakıcı'yı destekleyenler, konuşma sırasında "İstifa etme" diye bağırdı. Çakıcı son sözünü tamamlamadan taraftarları istifa sözünün duyulmaması için mikrofonu elinden almaya çalıştı.





"BEN SİZLERE YANLIŞ YAPMADIM"

Çakıcı, "Gece gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Partili olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı. Ama ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden fake hesaplarla , sahte hesaplarla kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.







