Samanyolu Haber /Gündem / Gaz dağıtım merkezi görüşmeleri başlıyor /25 Şubat 2023 13:16

Gaz dağıtım merkezi görüşmeleri başlıyor

Rus basınında çıkan haberlere göre Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkezi görüşmeleri yeniden başlıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Devlet Haber Ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle askıya alınan, Rus gazının Avrupa ülkelerine ulaştırılması için Türkiye’de oluşturulması kararlaştırılan doğalgaz merkeziyle ilgili görüşmelere yakın zamanda yeniden başlanacağı belirtildi.

Haberde gaz merkezi projesinin Ankara için öncelikli olduğu, yakın zamanda yeniden görüşmelerin başlanacağının altı çiziliyor.

Söz konusu proje, Rus gazına uygulanan ambargolar ve Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ortaya atılmıştı.

Türkiye’nin Rus gazının dağıtımı için çok daha güvenli bir yer olduğunu belirten Putin, burada bir gaz aktarım ve fiyatlandırma merkezi oluşturulmasını teklif etmişti.

Türkiye tarafının söz konusu teklife olumlu bakması üstüne gaz merkezi için görüşmeler başlatıldı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da konuyla alakalı uluslararası bir toplantı yapılması planlanmıştı ancak yaşanan depremler sonrası bu panel ileri bir tarihe ertelendi.
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