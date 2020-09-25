Gazeteci Abdullah Bozkurt'a saldırı

SAMANYOLU HABER - Nordic Monitor internet sitesinin yayın yönetmeni olan Bozkurt, son zamanlarda AKP hükümetinin istihbarat faaliyetlerini ortaya çıkarmış, yurtdışında ses getiren çok sayıda habere imza atmıştı.





Bu haberlerin ardından hedef haline gelen Bozkurt saldırı anını şöyle anlattı:





"Evimden çıktıktan birkaç dakika sonra, üç kişilik bir grup yanıma geldi ve beni yere düşürdüler. Asfalta ve kaldırıma çarptım. Bu sırada yüzüme ve kafama yumruk attılar





Failler kaçarken olayın ardından haberdar edilen İsveç polisi soruşturma başlattı, bu arada Bozkurt da bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.





Bozkurt'a yönelik, Stockholm'ün Spånga banliyösündeki evinin yanında gün ortasında meydana gelen saldırıda yüz, baş, kol ve bacaklarından yaralandı.





Bozkurt yaptığı açıklamada saldırganları tanımadığını ve saldırının sebebini de bilmediğini söylerken AKP hükümetinin yasadışı faaliyetlerini haberci olarak soruşturmaları sebebiyle hedef haline geldiğini, doğal olarak Erdoğan hükümetinin bu işte rol sahibi olduğundan şüphelendiğini ifade etti. Bozkurt ayrıca saldırının faillerinin ve sebebinin soruşturma sonucu ortaya çıkacağını umduğunu da ekledi.





Saldırıyla ilgili İsveç Gazeteciler Birliği (Journalistförbundet) de bilgilendirildi.





Daha önce Today's Zaman Ankara Temslciliği görevini yürüten ve uzun süredir internet ortamından tehditler aldığını söyleyen Bozkurt OHAL ilanıyla kapatılan gazeteler ve gazetecilere yönelik başlatılan cadı avı sebebiyle 2016'dan bu yana İsveç'te yaşıyor.





SON ZAMANLARDA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ





Avrupa'da yaşayan Erdoğan rejimine muhalif gazeteci, akademisyen ve siyasetçilere yönelik istihabarat kaynaklı saldırılar ve tehditlerdeki artış dikkati çekiyor. Almanya'da 8 bin civarı MİT'e bilgi aktaran kişinin bulunduğu istihbarat raporlarına girerken geçtiğimiz günlerde Avusturya'da polise teslim olan Feyyaz Ö. isimli tetikçi olduğu öne sürülen kişi Kürt siyasetçi Berivan Aslan’a yönelik MİT adına suikast hazırlığı yaptığını itiraf etmişti. Almanya'da yaşayan akademisyen Prof. Dr. Burak Çopur da Türkiye'de yaşayan yaşlı anne ve babasının MİT'te çalıştığını söyleyen bir kişi tarafından aranarak tehdit edildiğini belirtmişti. Bu arada Kosova, Moldova gibi ülkelerde de AKP hükümetinin rüşvetle bazı Hizmet Hareketi'ne yakın kişileri kaçırdığı da geçtiğimiz yıllarda görülmüştü.



