Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Abdullah Bozkurt'a yapılan saldırıya kınama /26 Eylül 2020 13:16

Gazeteci Abdullah Bozkurt'a yapılan saldırıya kınama

Gazetecilerin sistematik olarak hedef haline getirilmesi sonucu sürgün gazeteci Abdullah Bozkurt, Stokolm’deki evinin önünde üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Bu saldırı hem sivil toplum örgütleri hem de bir çok insan hakları savunucusu ve gazeteci tarafından kınandı.

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İsveç’de yaşayan Nordic Monitor Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Bozkurt, yaptığı açıklamada “Öldürmeye varıncaya kadar tehditlere muhatap kaldığımı zaten biliyorum” diye konuştu. 

Bu saldırı hem sivil toplum örgütleri hem de bir çok insan hakları savunucusu ve gazeteci tarafından kınandı. 

İnternational Jourlanist (  Uluslararası Gazeteciler Derneği ) yayınladığı bildiri ile saldırıyı kınadı 

Derneğin yayınladığı bildiride 
'Sadece kamuoyunu bilgilendirmek için hakikatin peşinde koşan gazetecilerin fiziki ve sözlü saldırılara maruz kalması kabul edilemez.

Nordic Monitör Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerin bir an önce yakalanması, gazetecilerin koruma altına alınması ve gazetecilere yönelik sistematik baskı, tehdit ve saldırıların son bulması için özgür dünyayı gazeteci Abdullah Bozkurt’la dayanışmaya çağırıyoruz. Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJA) olarak konunun takipçisi olacağımızı ilan ederiz.' denildi 

Ayrıca bir çok insan hakları savunucusu ve gazeteci sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla olayı kınadı ve Gazeteci Abdullah Bozkurt'ta geçmiş olsun dileğinde bulundu 







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