Gazeteci Ahmet Takan’dan bomba iddia: ‘Davutoğlu, Akşener’den 40 milletvekili istedi’

Gazeteci Ahmet Takan sosyal medya hesabından kulis bilgisi paylaştı. Takan, Mayıs ayının ikinci haftası yapılacağı öngörülen cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimlerine Millet İttifakı’nın içinde girecek olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İYİ Parti lideri Meral Akşener’den 40 milletvekili istediğini iddia etti.







Ahmet Takan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Benden kulis haber istiyordunuz. Alın size bomba!. Ahmet Davutoğlu, dün, Meral Akşener ile görüştü. “Serok Ahmet” seçimlerde İYİ Parti listesinden Meral hanımdan 40 milletvekili istedi.’’ ifadelerini kullandı.







