Samanyolu Haber /Medya / Gazeteci Alican Uludağ'a 10 ay hapis /03 Şubat 2021 13:08

Gazeteci Alican Uludağ'a 10 ay hapis

Gazeteci Alican Uludağ, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezası aldı.

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Gazeteci Alican Uludağ hakkında "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Ankara adliyesindeki 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya Uludağ, avukatları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer katıldı.

Mahkeme, geçen yıl şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesajla dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesi ile Uludağ’a 10 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Uludağ hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Ceza ertelendi.
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