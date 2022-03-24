Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti

Gazeteci Aydın Engin, geçirdiği ameliyat ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.





Engin, 8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Babası Aydın Engin'in sağlık durumu hakkında geçen gün bir açıklama yapan Ekim Engin şunları söylemişti:





“8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. 10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar. 15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi. 20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi. Şu anda hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil.”