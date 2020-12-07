Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) son raporunda "Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi" diye nitelenen Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimi gazetecilere hapis cezası vermeye devam ediyor.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde aralarında gazete, dergi, ajans, radyo ve televizyon kanallarının bulunduğu 200'den fazla medya kuruluşu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.





Halihazırda Hidayet Karaca, Ahmet Altan, Ahmet Böken, Mustafa Ünal gibi 200'den fazla gazeteci mahpus.



AYŞEGÜL DOĞAN'A 6 YIL 3 AY HAPİS





Diyarbakır’da yargılanan gazeteci Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.





Kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı görüşmeler ve katıldığı etkinlikler sebebiyle “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla açılan dava bugün görüldü.





Mahkeme, gazeteci Doğan’a örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ceza kesinleşene kadar Doğan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.