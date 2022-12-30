Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Ayşenur Arslan kanser hastası Yusuf’un dramına tepki /30 Aralık 2022 23:55

Gazeteci Ayşenur Arslan kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Cezası onandığı için annesi hapse konan 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf'un dramına, Halk TV'de program yapan Ayşegül Arslan duyarsız kalmadı. Arslan, ''Duyunca delirmek istedim, deliremedim.'' sözleriyle tepkisini gösterdi.

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Halk TV'de Ayşegül Arslan'ın hazırladığı 'Medya Mahallesi' programına Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuk oldu. Programda Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve annesi cezaevinde olan kanser hastası 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın'ın dramı gündeme geldi .

Cezası onandığı için annesi hapse konan 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf'un dramına,  Ayşegül Arslan tepki gösterdi  Arslan, ''Duyunca delirmek istedim, deliremedim.'' sözleriyle tepkisini gösterdi.

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ayşenur Arslan’ın, çözüm yolu sorusuna üç alternatif söyledi. Aile üyelerinden birinin hastalığı durumunda terör hükümlülerinin infaz ertelemeden yararlandırılmadığını hatırlatan Tanrıkulu, ”Bu madde TBMM’de 3 saatte değiştirilerek herkesi kapsayacak şekilde genişletilir. İkinci yol olarak mahkeme hükmünü geri çeker. Ya da cumhurbaşkanı af yetkisini kullanır.” ifadelerini kullandı.
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Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

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