Gazeteci Aytav anlattı: Mustafa Şentop ve AK trol kavgasının arkasında hangi isimler var?

Gazeteci Erkam Tufan Aytav Youtube Programı Mercek'te Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la Akp'li trol Cumhur Frankfurt'un arasında geçen polemiğin perde arkasını anlattı.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bu ifadesinin ardından Gazeteci Erkam Tufan mercek programında AKP trol ordusu kimin elinde? Süleyman Soylu mu? Mustafa Varank mı? Hilal Kaplan mı? Meclis Başkanı Şentop'a ayar veren Aktrol Cumhur Frankfurt kim? Ak trol gücüne kimden alıyor? bu olayın arka planını, akp içindeki ayak oyunlarını, birbirlerinin kuyularını nasıl kazdıklarını bu mücadelede aktrollerin nasıl kullanıldığını bütün çıplaklığı ile ortaya koydu.

Aytav Mercek'te şu ifadeleri kullandı:

Günlerden beri Ak trol Cumhur Frankfurt gündemdeki yerini koruyor. İlk gündeme getiren kişi Meclis başkanı yani T.C. nin iki numaralı olduğunda oturan Mustafa Şentop oldu. Gündeme getirmesinin sebebi de bu rolün kendisine sataşmasıydı.







Şentop twitinde; "Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma. Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" dedi.





Twiti gören herkes hoppala devletin iki numaralı koltuğunda oturan bir şahıs böyle bir twit nasıl atar, bir trolu nasıl muhatap alır diye sordu.

Aslında anlamsız bir soruydu. Türkiye devlet olmaktan çoktan çıkmıştı çünkü. İşte bu mercek programında bu olayın arka planını, akp içindeki ayak oyunlarını, birbirlerinin kuyularını nasıl kazdıklarını anlatacağım. Bu mücadelede aktrollerin nasıl kullanıldığını bütün çıplaklığı ile ortaya koyacağım.





Kim bu ak çomarın sahibi sorusuna cevap bulacağım. Bu soru önemli her bir ak trolün bir sahibi var AKP içinde.





Merceğe başlarken devlet devlet olmaktan çıktı demiştim. Aynen öyle. Günümüz Türkiyesinde Meclis başkanı bir trolün muhatabı olabildiği gibi, bir trol de meclis başkanının muhatabı olabiliyor. Meclis Başkanı Şentop ak trolü muhatap aldığı twitinde çok önemli itiraflarda bulundu.

Şentopun ağzından kaçırdığı sözlerine birazdan geleceğim. Ama önce bu twitin arka planını bir bilmemiz lazım. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu devletin hacklendiğine dair bir haber yapmıştı. Bunun üzerine hemen gözaltına alında ve tutuklandı. Ardından da havuzun önde gidenlerinde Cem Küçük;





"Türk devletiyle dalga geçeyim, sosyal medyadan istediğim ayarı çekerim" diyenler İbrahim Haskoloğlu’ndan ders alsın"Cumhurbaşkanı ve İstihbarat Başkanı'nın kimlik bilgisini servis eden kişi ya aptal bir piyondur ya da kullanışlı bir akılsızdır!” demişti





Gazeteci Haskoloğunun tutuklanması ve ardından Cem Kücük'ün bu twiti devletin hacklendiği iddiasını doğrulunu göstermiş oldu.

İşte bu Gazeteci Haskoloğlu bu olay patlamadan önce Meclis Başkanı Şentopu ziyaret etmişti.





Bunun üzerine de şentop teknonojik gelişmeler ve internet dünyası ile alakalı kapsamlı bir görüşme yaptık diye bu tiviti atmıştı.





Devlet hacklendi diyen Gazeteci Haskoloğlu tutuklanınca da, AKP'li trol Cumhur Frankfurt devreye girdi.

Cumhur frankfurt 'Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış. Mustafa Şentop' diye twit attı. İşte arkasından Meclis Başkanı Şentop'un olay twiti geldi.





Şentop; 'Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma. Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen.' ifadelerini kullandı.









Meclis Başkanı Şentop attığı tvittle önemli itiraflarda bulunmuştu aslında. Gerçi bu itiraflar bilmediğimiz konular değildi ama AKP'li Meclis Başkanının ağzından duymak önemli ve eğlenceliydi. Şentop'un birinci itirafı aktrollerin varlığını itiraftı. Hani akp tarafından internetin başına geçirilen paralı askerler var ya onların itirafıydı. Sahibi kimi ısır derse onu ısıran, kime havla derse ona havlayan tipler bunlar.

Ama bu sefer tuhaf bir şey vardı. Bu trol bir akpliyi hem de meclis başkanı olan bir AKP'li ısırıyordu. Bunu da Şentop'un tivitindeki ikinci itirafından öğreniyoruz.





Gerçi bu troller daha önce AKPnin başbakanı Ahmet Davutoğluna da saldırmış ve koltuğundan indirmişti. Anlaşılan Şentop ciddi tedirgin olmuştu. Şentop twitinde trolün iç operasyon çekmesinden bahsediyordu. 'Suret-i haktan görünüp iç operasyon çekme' ifadesinden anlıyoruz bunu.

Evet bu da Şentop'un ikinci itirafıydı. Dış operasyonlar için kullanılmak varken iç operasyon yapıyorlardı. Yani herkese lolo da, bize de mi lolo diyordu. Şentop bu olay üzerine bir de açıklama yaptı. Bu açıklamada





“Ankara küçük yer. Kimin kiminle olduğunu, kimin kimin adamı olduğunu, kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Akşam sosyal medya saldırısıyla karşılaşınca milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Dediler ki ‘Cevap verme, sahibiyle görüş' dediler. 'Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım. Bu konuyu kapatmam" dedi.





Ardından da aktrol meclis başkanını arayıp özür diledi. Nasıl oluyorsa bir telefonla meclis başkanına ulaşabilmiş.Yani sen ben hiç birimiz Meclis başkanına bir telefonla ulaşmamız mümkün değilken bu Ak trol ulaşmış.





Neyse Şentopun dediği gibi Ankara küçük bir yer. Kimin kiminle olduğu bilinir. Kimin kimin adamı olduğu da bilinir. Şentop'un milletvekili arkadaşlarının tavsiyesi önemli. 'Cevap verme sahibiyle görüş' demişler.





Şu rezilliğe bakar mısınız?





Bir trol Meclis Başkanı'na ayar çekiyor. Meclis Başkanı da onu muhatap alıyor. Terbiyesizlik yapma diyor. Meclis başkanına da AKP'li vekiller bu trolün sahibi ile görüşmesi tavsiye ediyor.





Başta dedim ya devlet devlet olmaktan çıkmış kabile devleti haline gelmiş. Ve bunlar açıktan oluyor. Açıktan oluyor ama bir konu karanlıkta kaldı. Meclis Başkanı Şentop şu ana kadar bu trolün sahibini yani tasmasını elinde tutanı açıklamadı. AKP'li vekiller de açıklamadı. Şentop Ankara küçük bir yer herkes herkesi bilir dediğine göre bu AK çomarın sahibini biliyor.





Peki kim bu ak trolün sahibi?





Şunu çok net biliyoruz. AKP içinde her trolün bir sahibi var. Ve parti içinde farklı merkezlerden yönetiliyor. Yani sahipsiz trol yok. Ve her trol sahibi üzerinden tanınıyor, biliniyor. İyi de bu Frankfurt trolünün sahibi kim? Kim adına Meclis başkanı Şentop'u ısırdı? Sahibinin amacı neydi?





Bu trolün sahibi konusunda olağan ilk şüpheli Pelikan örgütü. Hani başında Arınçın ifadesi ile troliçe denen Hilal Kaplan'ın olduğu örgüt.

Daha önce başbakan Davutoğlu'nu gagalamıştı bu pelikan örgütü. Davutoğlu da arkasından onursuzca görevinden alınmıştı.

Meclis Başkanı Şentop'a yakınlığı ile bilinen gazeteci İbrahim Haskoloğlu devletin haclendiği haberinden sonra şu twiti altmıştı.





"Pelikan terör örgütü üyeleri bir süredir beni linç ettirmeye çalışıyor ve hedef gösteriyor. Bunların aklına uyan da onlar gibi embesil olduğu için sadece gülüyorum. "





Bu bilgiden hareketle bu trolün tasmasının troliçenin elinde olabileceğini söyleyebiliriz. İyi de Pelikan Meclis Başkanı'nı niye gagalasın?

Bence bunun cevabı henüz yok. Bir takım kirli hesaplar olabilir.





Şimdi gelelim ikinci olağan şüpheliye. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Soylu'nun da bir trol ordusu olduğu herkesin bildiği bir gerçek.

Sedat Peker konuyla ilgili çektiği videoda şunları söylemişti





Peki Soylu neden Şentop'u hedef yapsın?





Bu konuda şöyle bir kulis var. Soylu ekrandan 'AKP içinde ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum bu konuda savcılığa konuşacağım' demişti. Ama hala o ismi açıklamadı. Meclis Başkanı Şentop konu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun kim bu siyasetçi sorusuna verdiği cevap önemliydi.

"Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır" dedi. İşte bu sebeple Şentopun Soylu'nun hedefinde olabileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor.





Şimdi gelelim 3. Olağan şüpheliye.





Bu olağan şüpheli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Gazeteci Barış Pehlivan AKP içinden aldığı kulis bilgisine dayanarak bu ismin Varank olabileceğini söylüyor. Pehlivan'ın AKP içinden aldığı kulis bilgisi şöyle:





'Evet, Cumhur Frankfurt’u meşhur eden, onu yükselten aslında Süleyman Soylu cephesidir. Ama Soylu bir süredir mesafe koydu ona. Çünkü Cumhur Frankfurt bireysel hareket etmeyi seviyordu ve Soylu ile bu konuda anlaşamadılar. Belki Soylu’ya yakın isimlerin desteğiyle o mesajın atılmış olma ihtimali var. Ama Mustafa Varank’a da bir bakmak gerek!'





Neyse Merceği artık toparlayalım.





İşin özeti şu:

Madde 1. AKP içinde farklı odakların trol orduları var.

Madde 2. Yetişkin bir aktrol iyi maaş alıyor. Günde yüzlerce kişiye küfür edebilme potansiyelleri var.

Madde 3. Her bir trolün AKP içinde bir sahibi var. Sahibi kimi derse onu ısırıyorlar.

Madde 4. Bu trol orduları sadece muhalefete değil parti için mücadelelerde de rol alıyorlar. Ayak kaydırma, itibarsızlaştırma bunları işi.

Madde 5. Akp içinde farklı güç odaları var. Bu sebeple aktroller farklı fransiyonlara ayrılmış durumda.





Cumhur Frankfurt adındaki ak trol kimin çomarı inanın hiç önemi yok. Bu olay Devletin devlet olmaktan çıktığını, kabile devleti haline geldiğini,

AKP''nin Ak trol partisine dönüştüğünü, parti içindeki ayak oyunlarını, birbirlerinin kuyusunu nasıl kazdıklarını göstermesi açısından çok önemli.