Gazeteci Baransu, kendi davasını ve nasıl tutsak edildiğini yazdı

Kapatılan Taraf gazetesinde manşet yapılan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber sebebiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 4 ayrı suçlamayla toplamda 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. 2 Mart 2015 tarihinde cezaevine giren Baransu o tarihten beri cezaevinde tutsak.







Genelkurmay Başkanlığı’nın reddetmediği ve gerçekliği mahkeme bilirkişi raporuyla sabit olan belgeyi yayınlamakla suçlanan Baransu, yaşadığı hukuk skandallarını yazdı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Balyoz davasında yargılanan 236 sanığın beraat kararını hatırlattı. Balyoz sanıklarının TCK’nın 312. maddesinde belirtilen eylemleri gerçekleştirmeye teşebbüs ettikleri veya bu suçları işlemek için maddi olgularla desteklenecek şekilde ittifak yaptıkları yönünde bir kanaat ve sonuca varılamadığı gerekçesiyle beraat verildiğini vurguladı.





HİDAYET KARACA’DAN SONRA EN UZUN SÜRELİ TUTUKLU İKİNCİ GAZETECİ BARANSU





14 Aralık 2014’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’dan sonra Türkiye’nin en uzun süreli tutuklu ikinci gazetecisi olan Mehmet Baransu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021’de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’a verilen beraat kararının bozulmasına hükmettiğine dikkat çekti.





7 YILDA 30 HAKİM DEĞİŞTİ, DAVA DOSYASI BARANSU VE AVUKATINDAN GİZLENDİ





Kendisini hukuksuz şekilde esir alan mahkemenin aynı zamanda Şahin Alpay hakkında tahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulamayan mahkeme olduğuna da işaret eden Baransu, aynı mahkemenin kendisini hukuksuz şekilde tutukladığının ortaya çıkmaması için bazı belgeleri kendisinden ve avukatlarından 7 yıldır sakladığını yargılandığı dosyadan bazı belgeler yok edildiğini 7 yılda 30 hakimin değiştiğini belirtti.





BARANSU’NUN SUÇLANDIĞI MADDELER, KANUNDA YOK





”Baransu’nun suçlandığı maddeler, kanunda yok. Ancak, savcısı, hâkimi var zannedip, Baransu’yu suçluyor ve 6 yıl 10 aydır hücrede tutuyor.





Baransu’ya “senin cezan yarı oranında artırılacak” diyen hâkim, kanunda böyle bir madde olmadığını görünce mahkemeden çekip gitti. Bu, hâkimin ilk vukuatı da değildi. Daha önce tanıkları dinlemiş, üç ay sonra tanıkları dinlediği unutmuş ve “tanıklar henüz dinlenmedi” gerekçesiyle Baransu’nun tutukluluğuna devam kararı vermişti. Baransu bunu kamuoyuna açıklayınca “sehven hata yapmışım” demişti. Bu hatasının üzerine mahcup olan hakim, 6 yıldır mahkemeden saklanan bir belgeyi getirtme kararı almıştı.